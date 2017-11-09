З понеділка на Труханів острів обмежать в'їзд авто – нардеп



Фото kievcity.gov.ua Фото kievcity.gov.ua

З 13 листопада на Трухановому острові у Києві запрацює автоматичний режим контролю в'їзду/виїзду та дотримання правил дорожнього руху на території острова.

Про це повідомив нардеп, радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець у facebook.

"Затверджено новий регламент в'їзду на Труханів острів, який суттєво обмежить рух транспорту. З понеділка регламент має вступити в дію", - написав він.

Згідно з новим регламентом, обмеження в'їзду на острів діятиме щоденно з 7:00 до 22:00. автоматичний контроль швидкості здійснюватиметься цілодобово.

Контролюватиме в'їзд на острів автоматична система розпізнавання номерів.

"(Буде – ред.) обмежено кількість автомобілів, які мають право заїжджати на острів. Доступ на острів для автомобілів здійснюватиметься в автоматичному режимі, виходячи зі сформованої бази. Камери зчитуватимуть номер автомобіля, якщо він є в базі, то шлагбаум відкриється", - пояснив Білоцерковець.

Фото з facebook Дмитра Білоцерковця

Він додав, що база формується містом на основі законності розташування об'єктів на території Труханового острова.

На острові також буде введене швидкісне обмеження у 20 км/год. Порушення цього режиму фіксуватимуть камери відеонагляду, які встановили на Трухановому.

"Ті, хто будуть перевищувати дане обмеження, після трьох смс-попереджень будуть виключені з бази доступу на острів", - додав Білоцерковець.

За його словами, від шлагбаума і парковки автотранспорту з весни на острові планують організувати рух громадського електротранспорту.

Як відомо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що на в'їзді на Труханів острів планують встановити боларди, синхронізовані зі світлофором, для обмеження руху автотранспорту.