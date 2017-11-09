Жителі Київщини скаржаться, що не можуть доїхати до міста: поліція перевіряє авто



Фото facebook Мартин Брест Фото facebook Мартин Брест

Поліція перекрила рух на в'їздах до Києва і перевіряє окремі автомобілі, через що на під’їздах до столиці утворились великі затори.

Про це повідомляють користувачі у соцмережі Facebook.

По дві смуги руху перекрито на Одеській трасі, з боку Вишгорода, Броварів, Борисполя.

"Це що якийсь жарт? Третій день зранку затор від Броварів до КП, де поліція перекрила дві смуги руху. Причому вчора вони були просто перекриті. Сьогодні, типу, проводиться догляд автомобілів, причому для зупинки підозрілого авто зупиняється ВЕСЬ!!!! рух, усі полоси. Мені що тепер звечора на роботу виїжджати? Що за показуха?", - обурилася Олена Вечеровська.

Автомобілісти кажуть, що у заторі під Києвом доводилося стояти по 2,5 години. Авто перевіряють правоохооронці з автоматами.

Фото з facebook Мартин Брест

Також, за словами водіїв, потерпіти затори треба буде ще кілька днів.

"Попередньо, починаючи з 11.11.2017 міри безпеки повернуться до звичного рівня, затори знизяться до звичних, а патрульні проводять роботу у нормальному режимі", - написав Мартин Брест.

Як повідомили "Українській правді" у поліції Київщини, перекриття доріг і огляд авто пов'язаний з посиленим режимом несення служби правоохоронцями.

"Ці заходи спрямовані на зменшення кількості злочинів і попередження злочинів. Це патрульні Києва, це їх наряди стоять на КПП і обмежують рух з трьох смуг до двох, і з двох до однієї. Поліція Київщини здійснює оперативно-профілактичне відпрацювання на зменшення кількості криміналітету, щоб зменшилась кількість злочинів. У нас, на Київщині, до посиленої охорони порядку залучені 4 тисячі правоохоронців", - сказав речник поліції Київщини Микола Жукович.

Він не зміг розповісти, яких успіхів досягли поліцейські у частині попередження злочинів за 10 днів посиленого режиму, зазначивши, що такі дані збирають і оприлюднять їх пізніше.

"Ми збираємо ці дані, але зараз під руками таких цифр нема. Але ми їх оприлюднимо по закінченні цих заходів. Відповідно до наказу, у нас посилені заходи визначені до 10 числа. У Києві, здається, до 15 листопада", - підсумував Жукович.

У патрульній поліції повідомили, що потерпіти перевірки залишилося недовго.

"Рух перекрито, бо в нас спеціальний режим. Він закінчується 10 листопада, тобто перекриття руху і перевірки авто будуть тривати ще два дні – сьогодні і завтра", - пояснив речник патрульної поліції Віктор Шеверда.



Як повідомлялося, поліція Києва та області з 31 жовтня перейшла на посилений режим несення служби через небезпеку терактів.

Ірина Балачук, УП