Кличко: проїзд Подільсько-Воскресенським мостом може бути платним



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Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що проїзд по Подільсько-Воскресенському мосту може бути платним.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Прямий", повідомляє прес-служба політика.

"Я не виключаю, що проїзд через цей міст буде платним. Ми звикли, що їздимо через мости безкоштовно. Але давайте вибирати: ми готові заплатити за проїзд через новий міст, чи він і далі буде незрозуміло скільки років недобудованим", - наголосив Кличко.

Мер пояснив, що плата може бути введена, оскільки інвесторам потрібно буде повертати вкладені кошти.

"Але ми розглядаємо різні варіанти зокрема, і пільгові (для пільговиків чи власників картки киянина – ред.)", - сказав Кличко.

Він додав, що усі столичні мости перевантажені, тому добудова Подільсько-Воскресенського мосту є надзвичайно важливою для міста.

"Наприклад, "міст Кирпи" не завантажений, тому що не готові з’їзди з нього. Я дав завдання та також обговорив з міністром інфраструктури питання, щоб уже наступного року ми повністю запустили цей міст", - сказав Кличко.

Він наголосив, що 9 листопада від’їжджає на інвестофорум до Німеччини, де з потенційними інвесторами обговорить умови добудови Подільсько-Воскресенського мосту.

"Зараз наше завдання – залучити кошти, щоб добудувати міст, нам потрібно 400 мільйонів євро", - підсумував Кличко.