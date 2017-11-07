Київенерго не виключає, що кияни сидітимуть без світла

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07.11.2017  13:52


Фото bahmut.com.ua

ПАТ "Київенерго" допускає тимчасові відключення електроенергії через перевантаження або відсутність профілактики внутрішніх електромереж.

Про це заявив голова наглядової ради "Київенерго" Іван Плачков на прес-конференції 7 листопада, повідомляють "Українські новини".

"Відключення електроенергії будуть, відсутність цього не можу гарантувати", - сказав Плачков.

Він пояснив, що відключення можуть бути через перевантаження і через відсутність профілактики внутрішніх електромереж.

Водночас Плачков додав, що порівняно з минулим роком кількість аварій має скоротитися.
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Київенерго не виключає, що кияни сидітимуть без світла
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