Київенерго не виключає, що кияни сидітимуть без світла

ПАТ "Київенерго" допускає тимчасові відключення електроенергії через перевантаження або відсутність профілактики внутрішніх електромереж.
Про це заявив голова наглядової ради "Київенерго" Іван Плачков на прес-конференції 7 листопада, повідомляють "Українські новини".
"Відключення електроенергії будуть, відсутність цього не можу гарантувати", - сказав Плачков.
Він пояснив, що відключення можуть бути через перевантаження і через відсутність профілактики внутрішніх електромереж.
Водночас Плачков додав, що порівняно з минулим роком кількість аварій має скоротитися.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко