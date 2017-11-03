Посадовці Київської адміністрації у 2006-2011 роках створили схему з незаконного відчуження комунального майна, чим завдали збитків на понад 500 мільйонів гривень.
Про це повідомляє сайт Генеральної прокуратури.
Відзначається, що правоохоронці в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна) ККУ провели 19 обшуків.
Встановлено, що посадовці КМДА спільно з групою суб’єктів господарювання створили схему, за якою на аукціонах відчужували майно за заниженою вартістю для подальшого його використання або перепродажу.
"За вказаний проміжок часу Головне управління комунальної власності у Києві відчужило 381 об’єкт нерухомості, з яких близько 50% було реалізовано за участі задіяних у схемі підконтрольних суб’єктів господарювання", - йдеться в повідомленні.
"Такі злочинні дії завдали місцевому бюджету збитків на суму понад 500 мільйонів гривень", - додали у ГПУ.
|Скриншот з facebook прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган
За результатами проведених слідчих підготовлено повідомлення про підозру екс-начальнику Головного управління комунальної власності КМДА.
Крім того, в рамках розслідування кримінального провадження накладено арешти на низку об’єктів нерухомості, що були незаконно відчужені з комунальної власності.
Досудове розслідування триває.
Встановлюються причетність інших осіб до скоєння цього злочину.
Як відомо, з 2006 по 2011 рік Головне управління комунальної власності Києва очолював Анатолій Чуб. Він був замішаний у скандальному зникненні приватизаційних документів Київради за 2010-2014 роки.
Як відомо, у березні 2010 року з джипа "Фольксваген Туарег", що належав секретареві комісії Київради з питань власності, депутатові від Блоку Черновецького Петру Іванову, вкрали приватизаційні документи Київради за чотири роки.
Приватизаційні документи опинилися в руках Іванова завдяки його листу від 23 березня на ім'я тодішнього начальника Головного управління комунальної власності Києва (та, як повідомляли низка ЗМІ, чоловіка сестри екс-мера столиці Леоніда Черновецького) Анатолія Чуба.
За кілька днів після зникнення документів пропав і начальник Головного управління комунальної власності КМДА Анатолій Чуб. Наступного дня його знайшли в лікарні.
Згодом голова КМДА Олександр Попов заявив, що Анатолій Чуб "звільнений із займаної посади".
Чуба оголосили у розшук. За даними київської прокуратури, його також обвинувачують у незаконній приватизації акцій КП "Київгаз" і "Київводоканал".
У 2011 році прокуратура Києва порушила кримінальну справу відносно Чуба за незаконну приватизацію 9-поверхового житлового будинку в центрі столиці.
У грудні 2012 році Чуба нібито затримали у Батумі і мали видати Україні.
Виправлено. У новині повідомлялося, що Чуб є чоловіком сестри Черновецького. Про це писали низка ЗМІ, однак сам Черновецький через свого адвоката заявляє, що ця інформація не відповідає дійсності, оскільки "рідні сестри екс-мера Києва померли у віці до 3 років у 1928 році".
Редакція просить вибачення за можливе поширення неточної інформації.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко