Чиновники КМДА незаконно відчужили 381 об’єкт нерухомості у Києві – ГПУ. Виправлено



Анатолій Чуб. Фото liga.net Анатолій Чуб. Фото liga.net

Посадовці Київської адміністрації у 2006-2011 роках створили схему з незаконного відчуження комунального майна, чим завдали збитків на понад 500 мільйонів гривень.

Про це повідомляє сайт Генеральної прокуратури.

Відзначається, що правоохоронці в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна) ККУ провели 19 обшуків.



Встановлено, що посадовці КМДА спільно з групою суб’єктів господарювання створили схему, за якою на аукціонах відчужували майно за заниженою вартістю для подальшого його використання або перепродажу.



"За вказаний проміжок часу Головне управління комунальної власності у Києві відчужило 381 об’єкт нерухомості, з яких близько 50% було реалізовано за участі задіяних у схемі підконтрольних суб’єктів господарювання", - йдеться в повідомленні.

"Такі злочинні дії завдали місцевому бюджету збитків на суму понад 500 мільйонів гривень", - додали у ГПУ.

Скриншот з facebook прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган

За результатами проведених слідчих підготовлено повідомлення про підозру екс-начальнику Головного управління комунальної власності КМДА.

Крім того, в рамках розслідування кримінального провадження накладено арешти на низку об’єктів нерухомості, що були незаконно відчужені з комунальної власності.



Досудове розслідування триває.

Встановлюються причетність інших осіб до скоєння цього злочину.

Як відомо, з 2006 по 2011 рік Головне управління комунальної власності Києва очолював Анатолій Чуб. Він був замішаний у скандальному зникненні приватизаційних документів Київради за 2010-2014 роки.

Як відомо, у березні 2010 року з джипа "Фольксваген Туарег", що належав секретареві комісії Київради з питань власності, депутатові від Блоку Черновецького Петру Іванову, вкрали приватизаційні документи Київради за чотири роки.

Приватизаційні документи опинилися в руках Іванова завдяки його листу від 23 березня на ім'я тодішнього начальника Головного управління комунальної власності Києва (та, як повідомляли низка ЗМІ, чоловіка сестри екс-мера столиці Леоніда Черновецького) Анатолія Чуба.

За кілька днів після зникнення документів пропав і начальник Головного управління комунальної власності КМДА Анатолій Чуб. Наступного дня його знайшли в лікарні.

Згодом голова КМДА Олександр Попов заявив, що Анатолій Чуб "звільнений із займаної посади".

Чуба оголосили у розшук. За даними київської прокуратури, його також обвинувачують у незаконній приватизації акцій КП "Київгаз" і "Київводоканал".

У 2011 році прокуратура Києва порушила кримінальну справу відносно Чуба за незаконну приватизацію 9-поверхового житлового будинку в центрі столиці.

У грудні 2012 році Чуба нібито затримали у Батумі і мали видати Україні.

Виправлено. У новині повідомлялося, що Чуб є чоловіком сестри Черновецького. Про це писали низка ЗМІ, однак сам Черновецький через свого адвоката заявляє, що ця інформація не відповідає дійсності, оскільки "рідні сестри екс-мера Києва померли у віці до 3 років у 1928 році".

Редакція просить вибачення за можливе поширення неточної інформації.