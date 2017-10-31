Київ вижене 345 снігоприбиральних машин чекати на заметіль

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31.10.2017  13:37


Фото kievcity.gov.ua

З 1 листопада у столиці організують цілодобове чергування снігоприбиральної техніки на випадок погіршення погодних умов.  

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.  

"З 1 листопада, щоб забезпечити своєчасне реагування та безпеку дорожнього руху у випадку різкого погіршення погодних умов, усі шляхово-експлуатаційні підприємства КК "Київавтодор" розпочинають чергування у цілодобовому режимі", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що до ліквідації наслідків снігопадів готові 345 одиниць техніки.

"У випадку інтенсивних затяжних снігопадів планується залучити ще 159 одиниць техніки сторонніх організацій – столичні дорожники вже уклали відповідні договори", - йдеться в повідомленні.

У мерії додали, що до роботи взимку комунальні керуючі компанії підготували в районах 314 одиниць техніки (193 трактори та мала механізація).

"Визначено перелік із 375 вулиць Києва зі складними умовами руху, де …першочергово виконуватимуть обробку проїжджих частин. Також визначено 115 вулиць, із яких першочергово вивозитимуть сніг", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, на 27 вулицях столиці можлива заборона руху транспорту з 01:00 до 05:00 на період очищення проїжджої частини від снігу.

Також повідомляється, що за умови отримання від Укргідрометцентру інформації про складні погодні умови в’їзд до Києва вантажного транспорту буде обмежуватися.
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