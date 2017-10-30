Поліцейського начальника затримали за викрадення людини з метою викупу



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Одному з керівників відділу кримінальної поліції Деснянського райуправління поліції повідомили про підозру у сприянні викраденню людини з метою викупу.

Про це повідомляє Прокуратура Києва.

"Повідомлено про підозру одному з керівників відділу кримінальної поліції Деснянського райуправління поліції ГУ НП в Києві за фактом сприяння злочинним діям зловмисників, які викрали столичного бізнесмена та вимагали 500 тисяч гривень за його звільнення", - йдеться в повідомленні.

Поліцейського підозрюють за ч. 5 ст. 27 і ч. 2 ст. 146 КК України (пособництво у викраденні та незаконному позбавленні волі людини з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб).

Слідство встановило, що у вересні вказаний поліцейський… надав двом чоловікам відомості про місце перебування одного зі столичних підприємців.

Скориставшись цими даними, 29 вересня вказані чоловіки на території Рівного викрали бізнесмена.

"Після цього, за співучасті поліцейського, зловмисники вивезли потерпілого на автомобілі до одного з сіл у Києво-Святошинському районі Київської області, де утримували близько доби, вимагаючи віддати їм грошові кошти у сумі 500 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

30 вересня у ході спецоперації прокуратури та поліції потерпілого звільнили, а двох викрадачів затримали.

"У подальшому під час досудового слідства було встановлено причетність до цього злочину вказаного поліцейського", - йдеться в повідомленні.

27 жовтня суд задовольнив клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство у кримінальному провадженні триває.