НАЗК просить Кличка розслідувати корупцію керівника "Київзеленбуду"



Михайло Наконечний. Фото з facebook Михайло Наконечний. Фото з facebook

Нацагентство з питань запобігання корупції просить мера Києва Віталія Кличка провести службове розслідування щодо вчинення корупційного правопорушення гендиректором КО "Київзеленбуд" Михайлом Наконечним.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Повідомляється, що НАЗК винесло припис Кличку про порушення вимог закону щодо запобігання конфлікту інтересів.

"Припис внесено стосовно генерального директора КО "Київзеленбуд" Михайла Наконечного", - йдеться в повідомленні.

НАЗК з'ясувало, що Наконечний порушив вимоги ч. 1 ст. 36 закону України "Про запобігання корупції", оскільки, коли став чиновником, не передав належні йому підприємства та корпоративні права – ТОВ "Київська свічкова фабрика" в управління іншій особі.

"Призначений на посаду 31 серпня 2016 року чиновник мав протягом 30 днів після призначення зробити це, проте не зробив, чим вчинив правопорушення, пов’язане з корупцією", - йдеться в повідомленні.

З метою усунення виявлених порушень НАЗК вимагає провести щодо Михайла Наконечного службове розслідування та "розглянути питання щодо притягнення його до відповідальності".

У прес-службі підкреслили, що припис НАЗК є обов’язковим до виконання.

"За невиконання цього припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у Кличка є 10 днів на виконання припису.