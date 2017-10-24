НАЗК просить Кличка розслідувати корупцію керівника "Київзеленбуду"

Нацагентство з питань запобігання корупції просить мера Києва Віталія Кличка провести службове розслідування щодо вчинення корупційного правопорушення гендиректором КО "Київзеленбуд" Михайлом Наконечним.
Про це повідомляє прес-служба НАЗК.
Повідомляється, що НАЗК винесло припис Кличку про порушення вимог закону щодо запобігання конфлікту інтересів.
"Припис внесено стосовно генерального директора КО "Київзеленбуд" Михайла Наконечного", - йдеться в повідомленні.
НАЗК з'ясувало, що Наконечний порушив вимоги ч. 1 ст. 36 закону України "Про запобігання корупції", оскільки, коли став чиновником, не передав належні йому підприємства та корпоративні права – ТОВ "Київська свічкова фабрика" в управління іншій особі.
"Призначений на посаду 31 серпня 2016 року чиновник мав протягом 30 днів після призначення зробити це, проте не зробив, чим вчинив правопорушення, пов’язане з корупцією", - йдеться в повідомленні.
З метою усунення виявлених порушень НАЗК вимагає провести щодо Михайла Наконечного службове розслідування та "розглянути питання щодо притягнення його до відповідальності".
У прес-службі підкреслили, що припис НАЗК є обов’язковим до виконання.
"За невиконання цього припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що у Кличка є 10 днів на виконання припису.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко