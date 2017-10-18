ОХМАТДИТ планують здати до кінця року – Гройсман



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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прогнозує, що дитячу лікарню ОХМАТДИТ у Києві вдасться здати в експлуатацію до кінця року.

Про це він заявив на засіданні уряду 18 жовтня.

"По ОХМАТДИТУ. Я думаю, що до кінця року – так як я отримав інформацію від Міністерства охорони здоров'я – ми можемо завершити всі роботи і передати колективу цей заклад для того, щоб вони почали готуватись до відкриття і роботи з дітьми", - сказав прем’єр.

За словами Гройсмана, загально-будівельні роботи у лікарні завершилися влітку.

"Зараз ведеться робота по встановленню обладнання, по адаптуванню цього обладнання до необхідних потреб", - підсумував прем’єр.

Ірина Балачук, УП