Кияни влаштують громадські слухання щодо Театру на Подолі



Фото "Ні корупції" Фото "Ні корупції"

21 жовтня на Андріївському узвозі влаштують відкрите громадське обговорення щодо будівлі скандального Театру на Подолі.

Про це повідомляє ГО "Громада Андріївський Узвіз" у facebook.

"Досить терпіти зневагу до громадської думки! Прийдіть на Андріївський

узвіз, 20, до будівлі, яка стала символом брехні і зневаги, що київ отримав у "подарунок" шляхом маніпуляцій і порушень законодавства", - закликають організатори.



Активісти наголошують, що мерія проігнорувала вимогу провести громадські слухання щодо подальшої долі новобудови Театру на Подолі, а також голоси більш ніж 10 тисяч киян, які підписалися під петицією про знесення чорної будівлі театру.

"Саме тому ми закликаємо вас прийти на відкриті громадські слухання просто неба на узвіз і взяти участь у обговоренні, результати якого будуть представлені владі", - йдеться в повідомленні.

Початок обговорення о 14:00.

Як відомо, восени 2016 року киян обурив фасад нової будівлі Київського драматичного театру, зведеного на Андріївському узвозі.

"Українській правді" стало відомо, що Архітектурно-містобудівна рада, яка розглядала проект, зробила зауваження і попросила архітектора Олега Дроздова врахувати їх. Після цього Дроздов повинен був надати проект на розгляд ради для затвердження, але він не з'явився.

Кондитерська корпорація "Рошен" виділила 165 мільйонів гривень на реконструкцію Київського драматичного театру на Андріївському узвозі.

Столичний житель відразу ж зареєстрував на сайті Київради петицію з вимогою демонтувати фасад нової будівлі Театру на Подолі. Вона швидко зібрала необхідні 10 тисяч голосів.

29 листопада фасад нової будівлі театру відкрили.

29 грудня 2016 року Київрада прийняла до розгляду петицію щодо знесення нового фасаду театру на Андріївському узвозі.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що без врахування думки фахівців і громадськості щодо зовнішнього вигляду будівлі, театр на Подолі не буде зданий в експлуатацію.

26 вересня прес-служба корпорації Roshen повідомила, що проектна документація з реконструкції Театру на Подолі отримала позитивний висновок Української державної будівельної експертизи.

29 вересня Держархбудінспекція України прийняла в експлуатацію скандальну будівлю Театру на Подолі.

А 9 жовтня у столиці відбулося офіційне відкриття скандального "Театру на Подолі".

Після цього мер забув про свою обіцянку не вводити театр в експлуатацію без згоди громади і сказав, що суперечки щодо Театру на Подолі припиняться, коли почнуться вистави.

Секретар Київради Володимир Прокопів заявив, що введення в експлуатацію і відкриття Театру на Подолі не заважає місту виконати петицію киян про знесення будівлі театру.

