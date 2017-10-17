Поблизу Верховної ради встановили гармати через президента Мальти. ФОТО

Вранці 17 жовтня у Маріїнському парку у центрі столиці встановили артилерійські гармати.
Про це у facebook повідомив Олександр Гусєв.
"Я вибачаюсь, але нащо в Маріїнці пушки? Пушки?!!!", - написав він.
|Фото: Олександр Гусєв
Користувачі соцмережі припустили, що це пов'язане з акціями і мітингами, що проходять 17 жовтня.
|Фото: Олександр Гусєв
Однак нардеп Володимир Ар'єв пояснив, що гармати стоять у зв’язку з візитом президента Мальти.
"За протоколом, державні візити супроводжуються салютом з гармат. Холостими, звісно. Сьогодні починається державний візит президента Мальти", - написав він.
Однак гармати, хай навіть на честь президента, обурили користувачів соцмережі.
Громадяни переконані, що не варто салютувати, коли у країні війна.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко