Поблизу Верховної ради встановили гармати через президента Мальти. ФОТО



Фото: Олександр Гусєв Фото: Олександр Гусєв

Вранці 17 жовтня у Маріїнському парку у центрі столиці встановили артилерійські гармати.

Про це у facebook повідомив Олександр Гусєв.

"Я вибачаюсь, але нащо в Маріїнці пушки? Пушки?!!!", - написав він.

Користувачі соцмережі припустили, що це пов'язане з акціями і мітингами, що проходять 17 жовтня.

Однак нардеп Володимир Ар'єв пояснив, що гармати стоять у зв’язку з візитом президента Мальти.

"За протоколом, державні візити супроводжуються салютом з гармат. Холостими, звісно. Сьогодні починається державний візит президента Мальти", - написав він.

Однак гармати, хай навіть на честь президента, обурили користувачів соцмережі.

Громадяни переконані, що не варто салютувати, коли у країні війна.