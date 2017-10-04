Прокуратура: дії Карплюка не завадять довести його провину

Прокуратура Київщини заявляє, що мер Ірпеня Володимир Карплюк, щодо якого відкрито кримінальне провадження, намагається перешкодити роботі прокуратурі із залученням сторонніх осіб.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
"Надумані, безпідставні та голослівні спроби підозрюваного Карплюка вплинути та дискредитувати органи прокуратури не завадять завершити досудове розслідування та довести, що внаслідок порушення правил безпеки підозрюваним трагічно загинула людина, а інша отримала тяжкі тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що Карплюк підозрюється за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) КК України.
"На незаконному будівництві одна людина загинула, а інша отримала тяжкі тілесні ушкодження", - підкреслили у прокуратурі.
Наразі прокуратура оскаржує рішення суду про обрання Карплюку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.
Також повідомляється, що після оголошення про підозру Карплюку, він на підставі ст. 63 Конституції України, відмовився від надання будь-яких свідчень.
Карплюк також ігнорував повістки з викликом на проведення слідчих та процесуальних дій.
Врешті 3 жовтня підозрюваного Карплюка, за участі його захисника, допитав слідчий.
Як відомо, 3 жовтня мер Ірпеня Володимир Карплюк встановив туристичні намети під будівлею прокуратури Київської області на знак протесту. Однак протест тривав лише кілька годин.
|04.10.2017, 09:04
Наталія Куць