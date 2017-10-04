Прокуратура: дії Карплюка не завадять довести його провину



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Прокуратура Київщини заявляє, що мер Ірпеня Володимир Карплюк, щодо якого відкрито кримінальне провадження, намагається перешкодити роботі прокуратурі із залученням сторонніх осіб.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Надумані, безпідставні та голослівні спроби підозрюваного Карплюка вплинути та дискредитувати органи прокуратури не завадять завершити досудове розслідування та довести, що внаслідок порушення правил безпеки підозрюваним трагічно загинула людина, а інша отримала тяжкі тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Карплюк підозрюється за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) КК України.

"На незаконному будівництві одна людина загинула, а інша отримала тяжкі тілесні ушкодження", - підкреслили у прокуратурі.

Наразі прокуратура оскаржує рішення суду про обрання Карплюку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.

Також повідомляється, що після оголошення про підозру Карплюку, він на підставі ст. 63 Конституції України, відмовився від надання будь-яких свідчень.

Карплюк також ігнорував повістки з викликом на проведення слідчих та процесуальних дій.

Врешті 3 жовтня підозрюваного Карплюка, за участі його захисника, допитав слідчий.

Як відомо, 3 жовтня мер Ірпеня Володимир Карплюк встановив туристичні намети під будівлею прокуратури Київської області на знак протесту. Однак протест тривав лише кілька годин.