Мер Ірпеня поселився в наметі під Прокуратурою. ФОТО



Фото "Громади Приірпіння" Фото "Громади Приірпіння"

3 жовтня мер Ірпеня Володимир Карплюк встановив туристичні намети під будівлею прокуратури Київської області на знак протесту.

Про це він повідомив у facebook.

"Сьогодні я разом зі своєю командою вийшли під Київську обласну прокуратуру з вимогою припинити політичні переслідування та тиск на місцеве самоврядування", - написав він.

"Тільки-но ми встановили перший намет, у десятків людей з Ірпеня та на підприємствах, де я раніше працював, по команді обласного прокурора Дмитра Чібісова прокуратура розпочала обшуки. Працівники прокуратури не допускають адвокатів, тиснуть на людей, не зважають на маленьких дітей та вибивають покази на мене та членів моєї команди", - додав Карплюк.

За його словами, обшуки почалися вдома в заступника голови політичної партії "Нові Обличчя" Володимира Співака.

Карплюк закликав президента "невідкладно запобігти розправі з людьми, яка послідувала після початку мирного протесту".

Як повідомляє "Громада Приірпіння", прокуратура відкрила проти Карплюка кримінальне провадження. Мера Ірпеня підозрюють у причетності до загибелі людини під час будівництва ЖК "Новатор" у Бучі, яким керував Карплюк.

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Разом з Карплюком до наметів прибули його соратники. Зокрема, директор будівельної фірми "Будрегіонінвест", яка раніше належала дружинам мерів Бучі та Ірпеня, Володимир Співак.

Повідомляється, що разом із Співаком Карплюк зпочаткува будівельний бізнес у Польщі, який не вказав у декларації.

"Громада Приірпіння" відзначає, що намет Карплюку допомагав встановлювати Антон Головенко, який займається розподілом квартир і землі для АТОвців.

"Антон Головенко приїхав в Ірпінь після війни, сам з Малина, не знаю його посади, але він з міськради не вилазить. Має відношення до Громадської ради та Ради учасників АТО – член групи, яка безпосередньо складає списки людей, яким видають квартири та земельні ділянки. Часто підтримує Карплюка на публічних заходах – та часто виступає з трибуни міськради проти депутатів, які складають реальну опозицію діям мера та проти активістів", – розповів про оточення мера депутат Ірпінської ради від ВО "Свобода" Сергій Глиняний.

Нині під прокуратурою стоїть 3 намети. До них привезли матраци й подушки, а також багато печива.

Серед членів команди Карплюка, які разом з ним вийшли під прокуратуру, депутат Коцюбинської ради – голова фракції "Нових облич" Сергій Даніш, якого підозрюють у викраденні монахинь і який як підозрюваний у цій справі сидів у СІЗО.

В Ірпені команда мера роздає листівки й збирає підписи на захист чиновника.