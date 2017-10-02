Київгаз каже, що скоро кияни будуть з гарячою водою



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ПАТ "Київгаз" заявляє, що підключило до газопостачання усі котельні ПАТ "Київенерго", тож незабаром кияни будуть з гарячою водою.

Про це повідомляє сайт компанії.

"Станом на 29 вересня усі котельні ПАТ "Київенерго" було підключено до газопостачання. Зі своєї сторони ми не вбачаємо жодних ризиків, які могли б завадити вчасному постачанню та реалізації гарячої води та теплової енергії мешканцям Києва", - йдеться в повідомленні.

"Київгаз" наголосив, що виконав усі покладені на нього зобов’язання для забезпечення початку опалювального сезону.

Водночас, як повідомили "Українській правді" у "Київенерго", станом на 2 жовтня розпломбовано 54 котельні з 79, які були опломбовані.

"На даний час розпломбовано 54 котельні. Протягом вихідних фахівці "Київенерго" відновили роботу 17 теплоджерел, які вже постачають гарячу воду 307 житловим будинкам. Робота інших теплоджерел буде відновлена найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що без гарячої води через зупинку теплоджерел лишаються 164 житлових будинки.

Крім того, тимчасово без гарячої води лишаються 826 будинків через аварійні пошкодження, 98 – через планові роботи та реконструкції тепломереж та обладнання.

Як відомо, частина котельних, що знаходяться на балансі "Київенерго", були опломбовані через заборгованість за транспортування газу. Станом на 1 жовтня борг компанії перед ПАТ "Київгаз" становить 176,4 мільйона гривень.

Крім цього, борг "Київенерго" перед НАК "Нафтогаз України" становить 2,32 мільйона гривень.

У той же час станом на 1 вересня столиця заборгувала за тепло 2,6 мільярда гривень.

Як відомо, 3 травня "Київгаз" призупинив газопостачання 40 квартальних котелень, які забезпечують гарячою водою 231 будівлю.

24 травня через борги "Київенерго" газ відключили СТ-1, СТ "Біличі" та районній котельні "Теремки", які забезпечують гарячою водою 1980 споживачів.

30 травня "Київтрансгаз" припинив газопостачання ТЕЦ-6, яка забезпечує гарячою водою Оболонь, Троєщину, Райдужний та Лісовий масиви Києва.

24 серпня "Укртрансгаз" зняв обмеження на транспортування газу для ТЕЦ-6,які були введені раніше через систематичну несплату за послуги транспортування газу та накопичення боргів.