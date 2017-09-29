У Кличка розповіли, коли дадуть тепло киянам



Фото vsezdorovo.com Фото vsezdorovo.com

Подача тепла у столичні будинки розпочнеться відразу, як прийде похолодання.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар заступника мера Києва Петра Пантелєєва Юлія Грамотна.

"Ми вже кілька років орієнтуємося виключно на погоду. І цього року також подача теплоносія у будинки відбудеться, як тільки середньодобова температура повітря в Києві упродовж 3-х днів не підніметься вище 8 градусів за Цельсієм", - сказала Грамотна.

Назвати конкретну дату вона не змогла.

"Ми орієнтуємося на погоду", - сказала Грамотна.

За даними Київської адміністрації, станом на 29 вересня понад 81% будинків, що обслуговуються комунальними ЖЕД, отримали акти готовності до зими, а решта – в процесі оформлення.

"Уже технічно підготовлені до роботи в опалювальний період системи теплоспоживання понад 99,8% житлових будинків Києва. Будинки, що обслуговуються комунальними ЖЕД отримали відповідні акти готовності в обсязі 81%, а решта наразі в процесі оформленні відповідних документів", - повідомили у прес-службі КМДА.

Водночас у мерії відзначили, що значну проблему складає готовність будинків ОСББ та ЖБК, які отримали низку зауважень у результаті обстежень.

Столична влада закликала голів правління цих будинків у найближчі дні виправити ситуацію та отримати відповідні документи у теплопостачальних підприємств.

Цю ж інформацію підтвердили і в "Київенерго".

"81% будинків Києва, які обслуговують комунальні ЖЕДи, підтвердили готовність до опалювального сезону і оформили відповідні акти готовності", - повідомляє прес-служба енергокомпанії.

"Станом на сьогодні найгірша ситуація серед будинків ЖБК і ОСББ – лише 14% виконали вимоги щодо підготовки будинкових систем теплопостачання до подачі тепла у централізовану систему опалення", - підсумували у "Київенерго".

Як відомо, 28 вересня ПАТ "Київенерго" повідомило, що 48% будинків Києва ще не готові до подачі теплоносія.

Традиційно опалювальний сезон триває з 15 жовтня до 15 квітня.

Днями міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко заявив, що опалювальний сезон в Україні може початися раніше.

У минулому році опалювальний сезон стартував 5 жовтня, а закінчився 15 квітня.

ПАТ "Київенерго"минулого року розпочало подачу тепла у столичні дитсадки, школи, лікарні та інші заклади соціальної сфери Києва 10 жовтня, у житлові будинки – 12 жовтня.

Ірина Балачук, УП