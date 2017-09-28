Київенерго: половина будинків не готові до опалювального сезону



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За два з половиною тижні до опалювального сезону 48% будинків Києва не готові до подачі теплоносія.

Про це повідомляє ПАТ "Київенерго" у facebook.

"Сьогодні лише 52% житлових будинків готові до опалювального сезону. Решта – не виконали вимоги щодо підготовки обладнання теплопунктів та будинкових мереж до подачі теплоносія", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що краща динаміка серед закладів соцсфери: акти готовності отримали 69% лікувальних закладів, 76% дитсадків, 73% шкіл.

У зв’язку з цим "Київенерго" просить балансоутримувачів прискорити підготовку до зими.

"Адже тільки після цього енергокомпанія має право видати акт готовності будинку до опалювального сезону", - наголосили "Київенерго".

У компанії також додали, що зі свого боку на 96% підготували мережі та обладнання до подачі теплоносія.

Як відомо, традиційно опалювальний сезон триває з 15 жовтня до 15 квітня.

Днями міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко заявив, що опалювальний сезон в Україні може початися раніше.

У минулому році опалювальний сезон стартував 5 жовтня, а закінчився 15 квітня.