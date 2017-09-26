У Київоблраді депутат від БПП нокаутував колегу від "Батьківщини". ФОТО

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26.09.2017  15:25


Депутата Київоблради від "Батьківщини" Владислава Хахуліна госпіталізували у результаті бійки під час засідання.

Про це "Українській правді" повідомили депутати облради.

"Щойно, під час проведення сесії Київської обласної ради, відбувся напад депутатів від БПП на депутата від БЮТ Владислава Хахуліна. Він наразі без свідомості", - сказав депутат від "Батьківщини" Олег Кищук. 

Фото надане Олегом Кищуком  

Він повідомив, що сутичка виникла, коли голова облради після довгого обговорення ставила на голосування порядок денний.

"Декілька депутатів від БПП вискочили і стали блокувати трибуну. Депутат від БПП Віталій Карлюк підійшов до голови ради, у грубій формі вирвав мікрофон, до нього вийшов депутат Хахулін і попросив не чіпати голову. Однак Карлюк на це його просто побив. Хахулін втратив свідомість. За даними медиків, у нього зламана щелепа, струс мозку, вибиті зуби", - сказав Кищук. 

Фото надане Олегом Кищуком 

Він додав, що депутата без свідомості знесли у медпункт, звідки його забрала "швидка".

"Засідання не продовжується. Воно просто закрилося. Там був такий крик-гам, губернатор звинувачував усіх і у всьому. Тому просто закрили", - сказав Кищук.

Він додав, що "Батьківщина" звертатиметься до правоохоронців з вимогою притягти до відповідальності і депутата, який побив колегу, і губернатора, "оскільки він має відповідати за свою фракцію".

Як уточнив депутат від "Самопомочі", голова регламентної комісії Роман Титикало, обурення депутатів від БПП викликало те, що голова облради не поставила на голосування їхній проект рішення.

"Депутати від БПП ініціювали розгляд на позачерговій сесії затвердження регламенту облради. Але голова це питання не внесла у порядок денний і поставила на голосування порядок денний без включення цього питання. Це викликало обурення деяких депутатів від БПП. Карлюк пішов у президію, вирвав мікрофон на столі Ганни Старикової (голова облради – ред.), у цей момент хтось кинувся захищати пані Ганну, депутат став робити Карлюку зауваження, а той його правом хуком вдарив у ліву частину черепа. Той упав. Попередній діагноз: зламана щелепа, струс мозку", - сказав Титикало.

Він додав, що до Київоблради викликали "швидку" і поліцію.

У сутичці постраждав лише один депутат.

Регламентна комісія також готуватиме звернення до правоохоронців з метою притягнення до відповідальності депутата Карлюка.

"Українська правда" намагається отримати коментарі від голови КОДА Олександра Горгана та депутата Карлюка. 

Як повідомила речник поліції Києва Оксана Блищик, правоохоронці кваліфікують дану подію за статтею "Хуліганство".

"О 13:45 надійшло повідомленні про бійку. Депутат 1973 року народження, вдарив депутата 1987 року народження. Останнього госпіталізували. Слідчо-оперативна група на місці події відібрала свідчення депутата, який ударив. Зараз виїхали до лікарні, щоб опитати постраждалого. За погодженням з прокуратурою вирішується питання про внесення відомостей до журналу обліку за ч 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ", - сказала Блищик.

Ірина Балачук, Українська правда
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