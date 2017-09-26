Проект реконструкції Театру на Подолі відповідає буднормам – Roshen





Проектна документація з реконструкції Театру на Подолі отримала позитивний висновок Української державної будівельної експертизи.

Про це повідомляє прес-служба корпорації Roshen.

"За результатами розгляду проектної документації встановлено, що вона була розроблена відповідно до вихідних даних на проектування з дотриманням вимог до міцності, надійності та довговічності об’єкта будівництва, його експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення" – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що даний експертний звіт з позитивним висновком передано до Держархбудінспекції України для отримання дозволу на введення будівлі в експлуатацію.

Як повідомив екс-керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко, який очолював і досі формально очолює робочу групу щодо Театру на Подолі, висновок держекспертизи дійсно позитивний, тому на наступному засіданні робоча група планує розглянути рішення про погодження введення будівлі театру в експлуатацію.

"На наступному засіданні робоча група буде розглядати питання про рекомендацію ввести будівлю театру в експлуатацію", - сказав він.

Бондаренко відзначив, що наразі не веде засідання, але воно відбудеться або 29 вересня, або 6 жовтня.

"Зараз робоча група прийшла до ситуації, коли вона є нелегітимна. Бо там було чимало представників від громадськості, які спочатку ходили на засідання, а потім не приходили. На останньому засіданні загалом було 10 осіб з 20. Для легітимності рішення має бути 11 осіб", - сказав він.

За його словами, Київська адміністрація коригуватиме склад робочої групи.

"Якщо це відбудеться, сьогодні, то засідання робочої групи відбудеться 29 вересня, якщо ні – то на наступному тижні. Щиро сподіваюсь, що робоча група у найближчі дні завершить свою роботу. Вона буде спиратися виключно на норму законодавства. Є позитивне рішення будекспертизи, і тому комісія розглядатиме рішення про те, щоб дозволити ввести будівлю в експлуатацію", - сказав Бондаренко.

При цьому він додав, що якщо Архітектурно-містобудівна рада зі своєї ініціатив захоче розглядати питання естетики і зовнішнього вигляду – то нехай розглядає, а робоча група з самого початку вирішила не торкатися цього питання.

"Українська правда" звернулася також по коментарі до ДАБІ щодо того, чи отримали вони звіт держекспертизи і коли зможуть винести якесь рішення.

Як відомо, восени 2016 року киян обурив фасад нової будівлі Київського драматичного театру, зведеного на Андріївському узвозі.

"Українській правді" стало відомо, що Архітектурно-містобудівна рада, яка розглядала проект, зробила зауваження і попросила архітектора Олега Дроздова врахувати їх. Після цього Дроздов повинен був надати проект на розгляд ради для затвердження, але він не з'явився.

Реконструювали театр коштом кондитерської корпорації "Рошен". Компанія виділила 165 мільйонів гривень.

29 листопада 2016 року фасад нової будівлі театру відкрили.

Архітектор нової будівлі київського академічного театру на Подолі Олег Дроздов стверджує, що не отримував конструктивних пропозицій щодо змін у фасаді театру.

Водночас головний архітектор Києва Олександр Свистунов заявив, що щодо нової будівлі театру будуть громадські обговорення.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що без врахування думки фахівців і громадськості щодо зовнішнього вигляду будівлі, театр на Подолі не буде зданий в експлуатацію.

У грудні столична влада пообіцяла провести незалежну технічну експертизу щодо можливих порушень містобудівного, пам’яткоохоронного законодавства, авторських прав при реконструкції будівлі Театру на Подолі до квітня 2017 року.

27 грудня відбулося перше публічне обговорення Театру на Подолі.

28 грудня 2016 року петиція на сайті Київради з вимогою демонтувати фасад нової будівлі Театру на Подолі набрала необхідні для розгляду 10 тисяч голосів.

29 грудня 2016 року Київрада повідомила, що прийняла до розгляду петицію щодо знесення нового фасаду театру на Андріївському узвозі.

У березні при Департаменті містобудування та архітектури КМДА створили робочу групу, яка займеться врегулюванням ситуації довкола Театру на Подолі.

9 квітня довкола скандального Театру на Подолі прибрали будівельний паркан.

20 квітня стало відомо, що архітектор Герман Волга разом з іншими архітекторами-киянами розробив альтернативний проект будівлі Театру на Подолі.

У вересні на сайті петицій до Київради зареєстрували вимогу ввести скандальну будівлю Театру на Подолі в експлуатацію. Наразі вона зібрала 4,6 тисячі підписів.

Ірина Балачук, Українська правда