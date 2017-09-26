Кличко: У столичному Гідропарку збудують "Діснейленд"



Фото kiev.klichko.org Фото kiev.klichko.org

Київська влада має намір втілити низку інвестиційних проектів, серед яких український "Діснейленд" у Гідропарку, канатна дорога на Труханів острів та система велопрокату.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час Інвестиційного форуму, повідомляє прес-служба політика.

Кличко підкреслив, що інвестпроект з реконструкції Гідропарку з будівництвом парку розваг подібного до "Діснейленду" презентують у цьому році.

"У проекті "Концепції розвитку велосипедної інфраструктури в Києві" передбачено, зокрема, створення веломаршруту Ірпінь – Київ, створення системи громадського велопрокату і перехоплюючих велосипедних пунктів.

Також у наших планах – будівництво канатної дороги (і ми ведемо переговори з потенційними інвесторами), облаштування екскурсійно-оглядової вежі, облаштування спортивно-рекреаційної та пляжної зон на Трухановому острові", – сказав мер.



Крім того, зазначив мер Києва, вже оголошено тендер на розробку технічної документації на проведення робіт із реконструкції столичного іподрому.



"Також ми докладаємо зусиль, щоб на новий рівень вийшов міжнародний кінофестиваль "Молодість". І мені приємно, що Київ стає привабливим знімальним майданчиком. Все частіше до нашого міста їдуть знімати ролики і кліпи імениті компанії та всесвітньо відомі виконавці. Згадати тільки останній рекламний ролик AppleWatch", – зазначив Кличко.

За словами Кличка, Київ – це туристичний центр України, який щорічно відвідує понад 1 мільйон 200 тисяч іноземних і понад 700 тисяч внутрішніх туристів.

Він зазначив, що сьогодні Київ впроваджує низку проектів у різних сферах: від розвитку інфраструктури для подієвого туризму (фестивалі "Атлас-Вікенд", "Гогольфест", кінофест "Молодість", Київський півмарафон, "Євробачення" тощо) до ревіталізації територій і створення парків.

Як відомо, 26 вересня у столиці проходить Інвестиційний форум Києва. Цього року він об’єднав учасників з різних країн навколо тем розвитку туристичної, готельної та рекреаційної інфраструктури.

У травні повідомлялося, що Київська адміністрація веде переговори з міжнародними компаніями щодо інвестицій у побудову на території Гідропарку парку розваг подібного на Діснейленд.