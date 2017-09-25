Музей Майдану з'явиться не раніше, ніж за 5-7 років – директор



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На будівництво меморіально-музейного комплексу Революції гідності у Києві потрібно не менше 5-7 років.

Про це на брифінгу заявив гендиректор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності Ігор Пошивайло, повідомляє УНІАН.

"Завершення будівництва всього меморіально-музейного комплексу займе 5-7 років", - припустив директор музею.

На будівництво першої черги – меморіальної – треба 2 роки.

Позивайло підкреслив, що Музей Майдану потребує приміщення, і це не може бути невеличка кімнатка.

Наразі оголосили конкурс на організатора та підрядника на проведення міжнародного конкурсу на проект щодо будівництва меморіально-музейного комплексу.

"Завершити перший конкурс плануємо наприкінці цього чи початку наступного місяця. Результати цього конкурсу і означать тимчасовий перехідний простір (тимчасове розміщення музею – ред.)", - сказав Пошивайло.

Він нагадав, що музею вже передали у користування земельну ділянку на вулиці Інститутській, 3. Тут спочатку планують організувати тимчасовий музейний простір, яким може бути мала архітектурна форма, арочна конструкція.

Крім того, поки будівлі музею немає, Пошивайло пропонує робити тимчасові експозиції музею Майдану на 5 поверсі "Українського дому".

"Але наразі це питання ніяк не вирішується. Ми пишемо листи і проводимо наради. Але на нас ображаються наші колеги з Музею історії Києва, які вважають чомусь, що ми хочемо їх вигнати з експозиційного простору", - сказав він.

Нині на 5 поверсі Українського дому – сховище експонатів музею історії Києва.

Як відомо, 14 вересня Київрада надала земельну ділянку орієнтовною площею 1,22 га Музею Революції Гідності.

У березні 2017 року президент Петро Порошенко узаконив надання землі під "Музей революції гідності".

Кабінет Міністрів вирішив провести відкритий міжнародний конкурс на створення проекту будівництва Меморіалу Героїв Небесної Сотні.

Водночас у 2015 році вже проводили Міжнародний відкритий конкурс "Територія Гідності".

На нього надійшло 148 проектів у 4 номінаціях: Громадський простір Майдану та центрального ядра Києва ( 29 проектів), Меморіалізація подій Революції Гідності та увічнення пам`яті Героїв Небесної Сотні (86 проектів), Міжнародний культурний центр "Український Дім на Європейській площі" (9 проектів) та Багатофункціональний музейний комплекс "Музей Майдану/Музей Свободи" (24 проекти).

З 6 квітня по 1 травня 2015 року проходило народне голосування за кращі проекти конкурсу.

Переможцями конкурсу на найкращий проект реконструкцій Майдану Незалежності та меморіалізацію подій Революції Гідності стали проекти митців із семи країн.

Під час акцій протесту проти дій влади Віктора Януковича у листопаді 2013 року – лютому 2014 року постраждали чимало людей, у січні 2014 року було вбито кількох осіб, а 20 лютого зранку почалися розстріли майданівців.

Тоді, на піку протесту, загинули понад сотня мітингувальників, переважно на Інститутській.