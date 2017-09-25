Суд арештував три компанії Кримчака



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Солом'янський райсуд Києва заарештував три компанії депутата Київради Сергія Кримчака (фракція "Єдність") і автомобіль Mercedes-Benz, що належить його дружині.

Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на матеріали суду.

Відзначається, що арештовані акції "Закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду "Тандем" вартістю 3 мільйони гривень, 99% акцій компанії "Новопечерський посад" вартістю 2,3 мільйона гривень, а також 100% акцій компанії "Юридичний центр "Правозахисник" вартістю 2 тисячі гривень.

Також суд наклав арешт на автомобіль Mercedes-Benz ML 350 2012 року випуску, що належить дружині Кримчака Дарині Масол.

При цьому суд відмовився заарештувати акції компаній "Гауді Девелопмент", "Калбет Хаус", "Вісенс Хаус", "Артигас" і "Далі Парк", якими, за даними слідства, Кримчак формально керує через своїх найнятих помічниць, але які не належать депутату.

Крім того, суд відмовив в арешті нерухомості і автомобіля, які належать батькам і брату Кримчака.

Як відомо, 13 вересня детективи НАБУ затримали депутата Київради Сергія Кримчака.

14 вересня стало відомо, що його затримали за підозрою у привласненні землі в столиці.

За версією слідства, Кримчак у 2010-2011 роках, перебуваючи на посаді секретаря Комісії Київради з питань земельних відносин та маючи доступ до інформації про наявність в столиці земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, організував злочинну схему заволодіння трьома з них, загальною вартістю понад 3,5 мільйона гривень.

Кримчаку оголосили про підозру за 4 статтями.

15 вересня Солом'янський райсуд Києва обрав Кримчаку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави 1,4 мільйона гривень.

18 вересня Кримчак вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави в сумі 1,4 мільйона гривень.

Раніше "Українська правда" писала про те, що за часів мерства Леоніда Черновецького частину земельної ділянки на Толбухіна, 43а та 43б розділили на три ділянки та передали членам сім’ї чинного депутата Київради від партії "Єдність" – Сергія Кримчака.