У Києві замінували будівлю КМДА

Версія для друку     Додати коментар -
21.09.2017  13:06


Фото zn.ua

Невідомий заявив про замінування будівлі Київської адміністрації на вулиці Хрещатик, 36. На місці працюють вибухотехніки.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі адміністрації.

"Заявили про мінування. Обстежують 1 та 2 поверхи. Проводиться евакуація. Бачу, що виходять люди і з інших поверхів", - розповів начальник відділу інформаційного забезпечення та комунікації КМДА Вадим Носач.

У засіданні Київради, яке проходить 21 вересня у залі засідань на 4 поверсі, оголосили перерву.

"Про мінування нам стало відомо безпосередньо на засіданні. Оголосили перерву до 15:00, доки обстежують 1 та 2 поверхи. Наші всі працівники на місці. Тут же депутати. Паніки немає. У залі засідань перебуває "Свобода"", - сказала керівник прес-служби Київради Наталія Пругар. 

 Фото Наталії Пругар 

Ірина Балачук, УП
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
У Києві замінували будівлю КМДА
Київрада створила Муніципальну охорону
У Києві мати з дитиною загинули під колесами трамваю
Київ не дає ради зливам: "Лівобережна" і Поділ у воді. Фото
У Києві дощитиме до кінця тижня
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 10:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась з "Українською правдою" тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
07.09.2017, 14:00
Ксенія Семенова

Для чого Києву велоконцепція?

Щоб користувачі велосипедів, автомобілів і пішоходи в Києві комфортно співіснували, потрібно розвивати якісну велосипедну інфраструктуру. Якісна дорожня інфраструктура, зокрема, велосипедна, сприяє підвищенню безпеки руху усіх на дорозі, дозволяє більшій кількості людей обирати велосипед як безпечний та зручний спосіб пересування.
04.09.2017, 12:36
Віта Думанська

Громада проти незаконної забудови під Біличанським лісом

Громада хотіла отримати пояснення, як може відбуватися реконструкція будинку, якого не існує. Місцеві жителі, які тут проживають понад 50 років, стверджували що ніяких споруд під лісом ніколи не було.