У Києві замінували будівлю КМДА



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Невідомий заявив про замінування будівлі Київської адміністрації на вулиці Хрещатик, 36. На місці працюють вибухотехніки.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі адміністрації.

"Заявили про мінування. Обстежують 1 та 2 поверхи. Проводиться евакуація. Бачу, що виходять люди і з інших поверхів", - розповів начальник відділу інформаційного забезпечення та комунікації КМДА Вадим Носач.

У засіданні Київради, яке проходить 21 вересня у залі засідань на 4 поверсі, оголосили перерву.

"Про мінування нам стало відомо безпосередньо на засіданні. Оголосили перерву до 15:00, доки обстежують 1 та 2 поверхи. Наші всі працівники на місці. Тут же депутати. Паніки немає. У залі засідань перебуває "Свобода"", - сказала керівник прес-служби Київради Наталія Пругар.

Фото Наталії Пругар

Ірина Балачук, УП