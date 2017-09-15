Київ виділить 25 мільйонів на проведення фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА



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Київрада погодила виділення 25 мільйонів гривень на проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів УЄФА у Києві.

За відповідне рішення на засіданні 14 вересня проголосували 80 депутатів, повідомляє сайт міськради.

За словами радника заступника голови КМДА Андрія Мірошниченка, відповідно до угоди між УЄФА та владою Києва, фінансування фіналу відбуватиметься за кошти УЄФА.

"Столиця, ж у свою чергу, має виділити кошти суто на організаційні заходи. Наприклад, забезпечити функціонал аеропорту "Жуляни", оскільки за одну добу очікується близько 700 чартерів, урочистий прийом від імені міста та заходи безпеки", - зазначив Мірошниченко.

Відповідно до договору, місто зобов’язалося провести урочистий прийом на честь учасників офіційних делегацій, організувати всі заходи, пов’язані з локаціями, а також забезпечити належний зовнішній вигляд міста.

Йдеться про прикрашення Києва символікою УЄФА та прапорцями в стилі фіналу із зображенням футболістів 4 команд.

За попередніми розрахунками, це коштуватиме 25 мільйонів гривень.

Як відомо, Київська адміністрація розпочала підготовку до проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться 26 травня 2018 року на НСК "Олімпійський", і розраховує на 60 тисяч туристів.