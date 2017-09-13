У четвер на Бессарабській площі обмежать рух через YES

14 вересня на Бессарабській площі буде обмежено рух транспорту.
Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.
Таке рішення прийнято у зв’язку з урочистим відкриттям 14-ї щорічної зустрічі міжнародної незалежної організації "Ялтинська європейська стратегія" у будівлі "Бессарабського ринку".
Обмеження діятиме з 17:00 до 19:30 на Бессарабській площі – на ділянці від вулиці Великої Васильківської до вулиці Басейної (окрім транспортних засобів учасників заходу, за наявності конференційного транспортного беджа YES).
|Скриншот з google.maps
На час проведення заходу також внесуть зміни в роботу наземного транспорту, який курсує зазначеними вулицями.
|07.09.2017, 14:00
Ксенія Семенова