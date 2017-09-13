У четвер на Бессарабській площі обмежать рух через YES



Фото google.maps Фото google.maps

14 вересня на Бессарабській площі буде обмежено рух транспорту.

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.

Таке рішення прийнято у зв’язку з урочистим відкриттям 14-ї щорічної зустрічі міжнародної незалежної організації "Ялтинська європейська стратегія" у будівлі "Бессарабського ринку".

Обмеження діятиме з 17:00 до 19:30 на Бессарабській площі – на ділянці від вулиці Великої Васильківської до вулиці Басейної (окрім транспортних засобів учасників заходу, за наявності конференційного транспортного беджа YES).

Скриншот з google.maps

На час проведення заходу також внесуть зміни в роботу наземного транспорту, який курсує зазначеними вулицями.