У четвер на Бессарабській площі обмежать рух через YES

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13.09.2017  12:00


Фото google.maps

14 вересня на Бессарабській площі буде обмежено рух транспорту.

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.

Таке рішення прийнято у зв’язку з урочистим відкриттям 14-ї щорічної зустрічі міжнародної незалежної організації "Ялтинська європейська стратегія" у будівлі "Бессарабського ринку".

Обмеження діятиме з 17:00 до 19:30 на Бессарабській площі – на ділянці від вулиці Великої Васильківської до вулиці Басейної (окрім транспортних засобів учасників заходу, за наявності конференційного транспортного беджа YES).  

 Скриншот з google.maps

На час проведення заходу також внесуть зміни в роботу наземного транспорту, який курсує зазначеними вулицями.
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У четвер на Бессарабській площі обмежать рух через YES
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