Фонтани на Майдані можуть відключити через хуліганів. ФОТО

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13.09.2017  09:17


"Позеленіли" фонтани 9 вересня

СВКП "Київводфонд" може відключити фонтани на Майдані Незалежності через хуліганів, які висипають у воду барвники.  

Про це повідомляє прес-служба підприємства у facebook.

"Водограї на Майдані Незалежності працюватимуть до 30 вересня 2017 року, але через подібні вчинки робота фонтанів може припинитись набагато раніше", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за останній тиждень невідомі двічі насипали у фонтани фарбу. Через це потрібно вимикати водограї і проводити санітарні роботи.

Зокрема, засипали барвник у воду 9 вересня.

Після цього комунальники злили воду і очистили фонтани. 

Але вже 12 вересня водограї на Майдані знову позеленіли. 

 За 4 дні на Майдані двічі фарбували фонтани. А за очищення заплатять кияни 

"Тільки-но було завершено санітарні роботи на фонтанних комплексах, як знову вода прийняла яскраво-зелене забарвлення! Спеціалісти СВКП "Київводфонд" вимушені повторно зливати воду та проводити санітарно-профілактичні роботи", - йдеться в повідомленні.  

Прес-секретар заступника голови КМДА Петра Пантелеєва Юлія Грамотна відзначила, що для того, щоб очистити фонтан треба витратити немалу суму з бюджету.

"Любителям зеленої хвилі на замітку. Щоб виправити ваші жовто-зелені шалості, необхідно злити сотні тон води. Вартість одного кубометра – більше 14 грн. Рахуйте, чи виправдані ваші художні потуги", - написала вона у facebook.

"Київводфонд" закликав усіх небайдужих бути пильними та у разі виявлення хуліганів викликати правоохоронців.

Як відомо, 12 вересня невідомі залили зелену фарбу у фонтан на Контрактовій площі.

"Київводфонд" з цього приводу звернувся до правоохоронців.

Фото "Київводфонду"
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