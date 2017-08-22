На Оболоні автобус в’їхав у зупинку з людьми. ФОТО





На площі Тараса Шевченко водій автобуса №99 в’їхав у зупинку громадського транспорту, де перебували люди.

Про це повідомляє "Київ оперативний" у facebook.

ДТП сталася, коли водій гальмував і не розрахував габаритів автобуса.

"Від удару споруду знесло з місця. Людей, що сиділи на зупинці, розкидало по асфальту", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що після аварії, водій просто поїхав з місця.

Обійшлося без постраждалих.