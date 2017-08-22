На Оболоні автобус в’їхав у зупинку з людьми. ФОТО

На площі Тараса Шевченко водій автобуса №99 в’їхав у зупинку громадського транспорту, де перебували люди.
Про це повідомляє "Київ оперативний" у facebook.
ДТП сталася, коли водій гальмував і не розрахував габаритів автобуса.
"Від удару споруду знесло з місця. Людей, що сиділи на зупинці, розкидало по асфальту", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що після аварії, водій просто поїхав з місця.
Обійшлося без постраждалих.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко