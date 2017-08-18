Голову конкурсної комісії КМДА затримали за хабар. У Департаменті освіти – обшук. ФОТО

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18.08.2017  11:41


У Києві на хабарі у 90 тисяч гривень затримали голову однієї з конкурсних комісій КМДА.

Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції у facebook.

"За 90 тисяч гривень неправомірної вигоди він пообіцяв викладачу ліцею посприяти у його призначенні на посаду директора загальноосвітнього навчального закладу", - йдеться в повідомленні. 

 

Голову комісії затримали 18 серпня неподалік від місця його мешкання. Вилучили кошти, які він одержав у якості хабара за вирішення питання. 

 

"На даний час на підставі ухвали суду проводяться обшуки в службових приміщеннях Департаменту, а також за місцем проживання правопорушника", - йдеться в повідомленні. 

 

Як відомо, раніше директор Департаменту освіти й науки, молоді й спорту КМДА Олена Фіданян повідомила, що вранці 18 серпня правоохоронці проводять обшуки у Департаменті.

Українська правда. Київ   
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