Голову конкурсної комісії КМДА затримали за хабар. У Департаменті освіти – обшук. ФОТО

У Києві на хабарі у 90 тисяч гривень затримали голову однієї з конкурсних комісій КМДА.
Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції у facebook.
"За 90 тисяч гривень неправомірної вигоди він пообіцяв викладачу ліцею посприяти у його призначенні на посаду директора загальноосвітнього навчального закладу", - йдеться в повідомленні.
Голову комісії затримали 18 серпня неподалік від місця його мешкання. Вилучили кошти, які він одержав у якості хабара за вирішення питання.
"На даний час на підставі ухвали суду проводяться обшуки в службових приміщеннях Департаменту, а також за місцем проживання правопорушника", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, раніше директор Департаменту освіти й науки, молоді й спорту КМДА Олена Фіданян повідомила, що вранці 18 серпня правоохоронці проводять обшуки у Департаменті.
Українська правда. Київ
|14.08.2017, 10:32
Леонід Антоненко