На Зоологічній влаштували стрілянину: поранено чоловіка. ФОТО

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17.08.2017  10:15


Вранці 17 серпня на вулиці Зоологічній невідомі при спробі пограбування поранили з пістолета чоловіка. Поліція ввела план "Перехоплення".

Про це повідомила речник Поліції Києва Оксана Блищик у facebook.

За словами очевидців, нападники намагалися відібрати у чоловіка сумку із грішми.

"Пролунало кілька пострілів: імовірно, стріляли із травматичної зброї", - написала Блищик.  

 

Постраждав приватний підприємець, 1989 р.н. За інформацією лікарів, у потерпілого два вогнепальні поранення. Його доставили в лікарню.

Введено план "Перехоплення". Правоохоронці розшукують зловмисників, які, за словами очевидців, утекли на чорному автомобілі.

Українська правда. Київ 
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