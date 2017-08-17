На Зоологічній влаштували стрілянину: поранено чоловіка. ФОТО

Вранці 17 серпня на вулиці Зоологічній невідомі при спробі пограбування поранили з пістолета чоловіка. Поліція ввела план "Перехоплення".
Про це повідомила речник Поліції Києва Оксана Блищик у facebook.
За словами очевидців, нападники намагалися відібрати у чоловіка сумку із грішми.
"Пролунало кілька пострілів: імовірно, стріляли із травматичної зброї", - написала Блищик.
Постраждав приватний підприємець, 1989 р.н. За інформацією лікарів, у потерпілого два вогнепальні поранення. Його доставили в лікарню.
Введено план "Перехоплення". Правоохоронці розшукують зловмисників, які, за словами очевидців, утекли на чорному автомобілі.
Українська правда. Київ
|14.08.2017, 10:32
Леонід Антоненко