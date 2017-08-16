Стрілянина охоронця нардепа Мельничука: відкрито 2 кримінальні провадження

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16.08.2017  15:29


Фото Маша Троещина‎

За фактом інциденту за участі народного депутата Сергія Мельничука на Троєщині увечері 15 серпня відкрито два кримінальні провадження.   

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва.

"Відповідні відомості внесено до ЄРДР за ч. 3 ст. 382 КК України (Умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав людини – ред.)", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється за фактом умисного перешкоджання нардепом  Мельничуком виконанню рішення суду щодо виселення громадської організації з нежилих приміщень, розташованих в дитсадку по вулиці Сабурова, та їх повернення Управлінню освіти Деснянської райадміністрації.

"Під час розслідування буде перевірено інформацію, розміщену у ЗМІ щодо обставин конфлікту, що мав місце 15 серпня за участі народного депутата Мельничука, а також надано правову оцінку діям його учасників", - пояснили у прокуратурі.

Крім того, поліція за вказаним фактом зареєструвала ще одне кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).

"Питання про об’єднання цих кримінальних проваджень буде вирішено у ході досудового слідства", - підсунули у прокуратурі.

Як відомо, увечері 15 серпня ЗМІ повідомляли, що нардеп Сергій Мельничук влаштував стрілянину на Троєщині у Києві. За даними поліції, стріляв охоронець Мельничука.
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