У будівлю КП "Київблагоустрій" кинули 2 "коктейлі Молотова". ФОТО





Уночі 16 серпня невідомі кинули два "коктейлі Молотова" у будівлю КП "Київблагоустрій", внаслідок чого спалахнула пожежа.

Про це повідомив в.о. директора підприємства Андрій Андрєєв у facebook.

Злочин вчинили о 1:30.

"На будівлю КП "Київблагосутрій" стався напад. Невідомі перелізли через огорожу, проникли на територію установи та вкинули два "коктейлі Молотова" у великий кабінет, де знаходяться робочі місця наших працівників. Гасіння пожежі проведено оперативно. Наслідки – на фото", - написав Андрєєв.

Вогонь пошкодив офісні меблі та техніку.

"Розцінюю цей вчинок як загрозу або помсту підприємству, яке протягом останніх років веде послідовну політику щодо прибирання незаконних тимчасових споруд по всьому Києву", - написав Андрєєв.

Він наголосив, що "Київблагосутрій" у такій спосіб не залякати.

Як відомо, раніше екс-керівник підприємства Іван Кліпа заявив, що 3 роки роботи – з серпня 2014-го по серпень 2017-го "Київблагоустрій" демонтував 8 тисяч 930 незаконних МАФів.

Українська правда. Київ