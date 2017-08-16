Парковки у центрі Києва не працюватимуть 5 днів

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16.08.2017  10:14


Фото Департаменту транспортної інфраструктури КМДА

16, 18, а також 22-24 серпня паркувальні майданчики в центральній частині Києва не працюватимуть.

Як повідомляє сайт Київської адміністрації, таке рішення прийняте у зв’язку з репетиціями та проведенням параду військ.

Зокрема, 16, 18, 22, 23 та 24 серпня не працюватимуть паркувальні майданчики на вулиці Хрещатик (ділянка від Бессарабської площі до Європейської площі), Володимирському проїзді, вулиці Б. Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

Як відомо, у період із 16 до 28 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту у зв’язку з підготовкою та святкуванням Дня незалежності.
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