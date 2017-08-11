У Кличка на картинках показали, як заплатити за парковку. ФОТО



Фото КМДА Фото КМДА

Київська адміністрація підготувала графічні матеріали з інформацією про всі можливі способи оплати за паркування без паркувальників.

Інфографіку від КМДА виклав у facebook нардеп, радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець.

Сьогодні столичні водії мають можливість обирати найзручніший для них з 4 можливих способів оплати за паркування – через паркомат, за допомогою смс або мобільного додатку чи придбавши талон на парковку.

Як розповів "Українській правді. Київ" директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов, на сьогодні у столиці працює 212 паркувальних майданчиків, на 35 з них встановлені 87 паркоматів.

"На інших майданчиках, де ще паркоматів немає, кияни можуть оплатити трьома іншими способами. Найвигіднішим з економічної точки зору є квартальний талон на паркування – у ньому найнижча ціна за годину стоянки", - сказав Симонов.

Він додав, що кожного тижня місто відкриватиме кілька оновлених паркувальних майданчиків, щоб вони були максимально зручними для киян.

"Ми наносимо нове маркування паркувальних місць. Якщо раніше це просто була синя смуга, то зараз ми робимо місця для інвалідів (не менше 10% від загальної кількості місць), ми окреслюємо кожне паркомісце, ми ставимо інформаційні щити про 4 способи оплати паркування. До кінця року ми таким чином обладнаємо всі майданчики", - сказав Симонов.

Фото КМДА

Крім того, наразі у столиці працює 10 інспекторів Центру організації дорожнього руху, які слідкують за дотриманням водіями правил паркування.

"Поки їх лише 10, і вони поки ходять лише центральними паркувальними майданчиками, у них є відеокамери, вони підходять до водіїв, розповідають про способи оплати за парковку, слідкують, чи людина правильно паркується. Якщо водій порушує правила паркування чи не оплачує парковку, то йому поки залишають інформаційний талон, де зазначено, які саме правила ця людина порушила", - сказав чиновник.

Також, за його словами, до кінця року Департамент визначиться з тим, скільки має бути паркоматів, якими вони мають бути, чи повинні вони приймати купюри, чи бути безготівковими, якою має бути система софту надрівня. Після цього оголошуватимуть тендер на закупівлю паркоматів.

Попередніх результатів "парковки без паркувальників" Симонов чекає за місяць.

"Ми щотижня підбиватимемо підсумки і заслуховуватимемо зауваження, але за місяць ми вже будемо розуміти, що як працює і де нам треба докласти більше зусиль", - сказав чиновник.

Він не виключив, що на початковому етапі у киян можуть виникати якість труднощі з паркуванням, можливі певні збої у системі мобільного паркування. Про всі такі випадки він закликав повідомляти на його сторінці або на сторінці Департаменту транспортної інфраструктури у facebook.

"Якщо виникають якісь труднощі, чи не працює якась система – хай кияни пишуть мені у facebook. Нам потрібен фідбек, щоб ми знали, що доопрацювати", - підсумував Симонов.

Як відомо, 10 серпня на всіх паркувальних майданчиках Києва запрацювала безготівкова система оплати без паркувальників.

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"