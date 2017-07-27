На Оболоні невідомі обстрілюють квартири. ФОТО

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27.07.2017  16:20


Жителі будинку № 6 на вулиці Зої Гайдай скаржаться на невідомих, якій періодично стріляють по вікнах їхніх квартир.

Про це у facebook повідомив юрист Масі Найем.

"У ніч з 2.07 на 3.07 були обстріляні квартири на 8 та 9 поверсі. Після цього було виявлено сліди від обстрілу і в самому під’їзді. 25.07 в 11 годин дня були знову обстріли вікон будинку, вже на 5 поверсі", - написав він.

Мешканці підозрюють, що обстріл ведеться з будинку навпроти вулиці Зої Гайдай 6а, гуртожитку поліції, в якому проживають колишні співробітники "міліції".

"За фактом звернень від постраждалих мешканців будинку, поліція не відкрила кримінальну справу через відсутність складу злочину. Поліції досі не вдалося навести правопорядок і встановити особу, що веде обстріл по вікнах сусіднього будинку", - додав Найем. 

"Українська правда. Київ" звернулась з цього приводу до поліції Оболонського району. Відповідь пообіцяли надати найближчим часом.
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