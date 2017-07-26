Метрополітен закривав дві станції через поломку потяга. Оновлено

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26.07.2017  10:40


Фото Danil Velichko з facebook

КП "Київський метрополітен" закривав станції "Академмістечко" та "Житомирська" у зв’язку з технічною несправністю потяга.

Про це повідомляє прес-служба підземки у facebook.

Поломка потяга сталася на станції "Житомирська".

"Рух на Святошинсько-Броварській лінії організовано між станціями "Лісова" та "Святошин"", - йдеться в повідомленні.

Через 20 хв рух на Святошинсько-Броварській лінії відновили, а станції "Академмістечко" та "Житомирська" відкрили для пасажирів. 

Українська правда. Київ 
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