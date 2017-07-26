Метрополітен закривав дві станції через поломку потяга. Оновлено



Фото Danil Velichko з facebook Фото Danil Velichko з facebook

КП "Київський метрополітен" закривав станції "Академмістечко" та "Житомирська" у зв’язку з технічною несправністю потяга.

Про це повідомляє прес-служба підземки у facebook.

Поломка потяга сталася на станції "Житомирська".

"Рух на Святошинсько-Броварській лінії організовано між станціями "Лісова" та "Святошин"", - йдеться в повідомленні.

Через 20 хв рух на Святошинсько-Броварській лінії відновили, а станції "Академмістечко" та "Житомирська" відкрили для пасажирів.

Українська правда. Київ