Київпастранс оголосив тендер на проектування трамвайного маршруту до Палацу Спорту



Фото hmarochos.kiev.ua Фото hmarochos.kiev.ua

КП "Київпастранс" оголосив тендер на проектування трамвайного маршруту до Палацу Спорту.

Про це повідомляє "Хмарочос" з посиланням на сайті публічних закупівель Prozorro.

Очікувана вартість робіт становить 13 мільйонів 177,8 тисячі гривень.

Проектування відбуватиметься на ділянці від вулиці Старовокзальної до станції метро "Палац спорту".

Відзначається, що скоріше за все колія проходитиме вулицею Жилянською, так як на паралельній Саксаганського проклали нову теплотрасу, коли демонтували рейки трамваю на початку 2000-х років.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 17 липня.

Аукціон відбудеться 24 липня.