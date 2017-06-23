У гастрономі на Хрещатику знову спалахнула пожежа. ФОТО

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23.06.2017  13:40


Вранці 23 червня у колишньому гастрономі на Хрещатику, 40/1, який горів 20 червня, знову сталося займання.

Про це "Українській правді. Київ" повідомила речник Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві Світлана Водолага.

"То була не зовсім пожежа. Там тліла балка на 3-му поверсі на площі 2 кв.м", - сказала Водолага.

Це помітили, викликали рятувальників, вони оперативно приїхали і пролили балку та розібрали конструкцію, що тліла.

Водолага додала, що отакі осередки тління у старих будинках з дерев’яними перекриттями спостерігаються часто.

"Після таких масштабних пожеж це може бути. Наші рятувальники там два дні все проливали і розбирали. Але якщо та балка була гаряча, а подув вітерець, то воно могло почати знов тліти", - пояснила Водолага.

Власник будівлі ТОВ "АБ реконструкції і розвиток" наразі ще не підрахував збитків.

"Поки сказати, який збиток, ми не можемо. На це потрібен час", - сказав представник компанії Віталій.

Він додав, що наразі товариство чекає розслідування правоохоронців щодо причин пожежі.

У подальшому ТОВ "АБ реконструкції і розвиток" має намір відновити будівлю, однак спрогнозувати, коли такі роботи можуть розпочатися, у компанії не можуть.

Як відомо, пожежа у будівлі колишнього гастроному на вулиці Хрещатик, 40/1 виникла о 16:55 20 червня. 

На момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів горів дах на площі 360 кв. м.

Під час подальшої розвідки з’ясувалося, що вогонь по дерев’яних перегородках та перекриттях розповсюдився з 2 поверху на 3 поверх та на горище загальною площею 1000 кв. м.

Пожежу локалізували о 19:11 на загальній площі 1000 кв. м, о 21:04 – ліквідували.

Екс-депутат Київради, активіст Олена Терещенко-Єскіна переконана, що причиною пожежі є підпал з метою забудови ділянки під гастрономом.

Поліція розслідує пожежу у будівлі колишнього центрального гастроному Києва за статтею "Умисне знищення майна".

Народний депутат, радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець заявив, що пожежу на Хрещатику могла спричинити зумисна халатність будівельників, щоб позбавити будинок статусу пам’ятки архітектури і забудувати. 

Однак ТОВ "АБ інвестиції та розвиток", яка володіє будівлею колишнього гастроному, запевняє, що причина пожежі – жарка погода, а не підпал. 

У КМДА наголосили, що будівля колишнього гастроному на вулиці Хрещатик, 40/1 є пам'яткою архітектури і повинна бути збережена.

Довідка КМДА. Будинок на вулиці Хрещатик/Б.Хмельницького, 40/1 наказом Мінкультури від 13.07.2009 № 521/0/16-09 занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятка історії, архітектури та містобудування місцевого значення – "Готель "Кане" з охоронним № 350-Кв.

Крім того, він розташовується в межах території пам’ятки містобудування місцевого значення "Вулиця Хрещатик" (наказ Міністерства культури України від 14.08.2013 № 757, охоронний № 927-Кв), архітектурної охоронної зони (рішення виконкому Київради від 16.07.1979 № 920 та розпорядження КМДА від 17.05.2002 № 979) та у Центральному історичному ареалі міста Києва (рішення Київради від 28.03.2002 № 370/1804).   

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"
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