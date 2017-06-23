До депутата, яка бореться проти незаконних забудов, прийшли з обшуком





До депутата Київради, юриста і активістки Ольги Балицької прийшли представники прокуратури з обшуком.

Про це депутат повідомила "Українській правді. Київ".

"Це дивно і абсурдно, але сьогодні вранці до мене прийшли з прокуратури з обшуком", - сказала Балицька.

Вона пов’язує це зі свою діяльністю як депутата та юриста, який виступає проти низки скандальних забудов у Києві.

"Обшук проводили у моєму будинку у Вишгородському районі. Там у мене є будинок на 168 квадратів, який задекларований, на придбаній ділянці – я вже її третій власник. Обшук проводили нібито у справі проти якогось чиновника Вишгородської ради, який щось там нібито не так робив на території цієї ради. То в рамках цієї справи вирішили перевірити саме мою ділянку. Прокуратура двічі ходила до Вишгородського суду, щоб отримати ухвалу на обшук, суд двічі відмовив. Тоді вони пішли до Обухівського суду, і він дав дозвіл на обшук", - сказала депутат.

Вона відзначила, що її родина у цьому будинку не проживає постійно, але тиждень тому вона разом з дітьми переїхала туди на літній період.

На момент обшуку нікого вдома не було.

"Я сьогодні мала бути у Львові, тому вчора я забрала дітей і відвезла до бабусі, а сама поїхала до Львова. Мені про обшук повідомили сусіди. Я туди направила Віталія Каська, щоб він представляв мої інтереси", - сказала Балицька.

Як повідомив Касько, вранці до будинку Балицької прийшли 4 осіб – прокурор прокуратури, слідчий Нацполіції та два технічні працівники держземкадастру.

"Це був формально огляд, але він проводиться за правилами обшуку, оглядали ділянки, які належать родині пані Ольги, оглядали, на нашу думку, незаконно, під штучним приводом. Приїхали, зайшли на приватну територію, пофотографували приватну територію, приватний будинок, адвоката до огляду не допустили, не вписали в протокол, копію протоколу не надали", - сказав Касько.

Він припустив, що прокуратура зумисне вибрала день, коли Балицької не буде вдома.

"За законом, власник має бути присутній при обшуку. Тобто правоохоронні органи мають зробити все, щоб особи, чиї права порушуються, були присутні під час обшуку. Ухвала суду діє місяць, а вони вибрали саме сьогоднішню дату, знаючи, що власник поїхав до Львова", - сказав Касько.

Балицька такі дії пояснює тим, що вона "неугодна системі".

"Борються з неугодними саме так – трунами, кримінальними справами, погрозами і, якщо не здалася, вторгненнями в будинок, сім'ю ... На жаль, це не кінець ... Бридко від того, що ті, хто покликаний нас усіх захищати, прокурори з мужніми рисами обличчя і проникливим поглядом, виявляються звичайними боягузами, які зосереджують весь "правоохоронний" ресурс проти жінок, будинку, дітей", - сказала Балицька.

Водночас вона додала, що "отакі відмираючі методи '90-х" підтверджують, що її бояться.

"Дуже бояться. Ми на правильному шляху і 100% переможемо!", - підсумувала Балицька.

Як відомо, 2 квітня під будинок депутата фракції "Об’єднання "Самопоміч" Ольги Балицької невідомі принесли труну та провели "жалобну процесію" за депутатом.

Мер Києва Віталій Кличко назвав акцію з труною криміналом і закликав притягти винних до відповідальності.

Ольга Балицька, зокрема, виступає проти забудови Сінного ринку та Чкалівського скверу.

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"