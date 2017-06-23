У центрі Києва вбили учасника АТО і голову спілки мігрантів України Олійника. ФОТО. Відео

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23.06.2017  09:42


Увечері 22 квітня під час сварки зарізали учасника АТО і голову спілки мігрантів України Сергія Олійника біля метро "Золоті ворота".

Про це повідомляє Аліна Боднар у facebook.

Вона відзначила, що Олійника убили на очах у сина за гру на синтезаторі.

"Сьогодні вбили мого побратима Сергія Володимировича Олійника, начальника розвідки 1 бату 54 ОМБР. Служив в Мар'їнці, вбили в Києві. Він заснував і очолив Всеукраїнську профспілку ветеранів АТО і волонтерів. Він захистив свого сина музиканта в районі метро "Золотих воріт" в Києві. Смерть від ножового поранення", - написала Боднар.

За даними ДТП.kiev.ua, Олійника убили ножем під час конфлікту. Після поранення він сів на лавку і за кілька хвилин помер.

Швидка, яка приїхала оперативно, змогла лише констатувати смерть. 

 

Убивця утік, переховувався у сусідньому будинку, але за 20 хв його затримали. Наразі він у СІЗО.

Як повідомила "Українській правді. Київ" речник поліції Києва Оксана Блищик, конфлікт виник через гру вуличного музиканта – сина загиблого – у сквері.

"У нас є інформація, що син загиблого грав на музичному інструменті, убивця вийшов п’яний, став вимагати принизити гру. Тоді за сина вступився батько. Вони стали сваритися. Син у цей час десь подівся, а коли повернувся, то знайшов батька у крові", - відзначила Блищик.

Інформацію, яку раніше повідомили у соцмережі, про те, що убивця і загиблий разом випивали, у поліції підтвердити не змогли.

"У нас такої інформації немає. Є дані, що конфлікт виник через музику", - підсумувала Блищик.

Джерело "Української правди. Київ" у поліції підтвердило, що убитим є Сергій Олійник.

Ірина Балачук, Українська правда. Київ
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