У Києві усі історичні будинки перевірять на дотримання пожежної безпеки

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21.06.2017  14:58


Фото Julia Boyko

Київська адміністрація доручила Управлінню з надзвичайних ситуацій перевірити історичні будинки і пам’ятки столиці на дотримання пожежних норм та умов безпеки праці будівельників.

Про це у коментарі "Українській правді. Київ" заявив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

Він відзначив, що за попередніми висновками, причиною пожежі у будівлі колишнього гастроному на вулиці Хрещатик, є халатність будівельників, які проводили роботи на даху колишнього гастроному. 

"Тому я звертаюся до Управління з надзвичайних ситуацій з проханням перевірити всі подібні об’єкти міста на дотримання пожежних норм та умов безпеки праці будівельників", - сказав Пліс.

Як відомо, пожежа у будівлі колишнього гастроному на вулиці Хрещатик, 40/1 виникла о 16:55 20 червня. 

На момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів горів дах на площі 360 кв. м.

Під час подальшої розвідки з’ясувалося, що вогонь по дерев’яних перегородках та перекриттях розповсюдився з 2 поверху на 3 поверх та на горище загальною площею 1000 кв. м.

Пожежу локалізували о 19:11 на загальній площі 1000 кв. м, о 21:04 – ліквідували.

Екс-депутат Київради, активіст Олена Терещенко-Єскіна переконана, що причиною пожежі у будівлі колишнього центрального гастроному на Хрещатику, є підпал з метою забудови ділянки під гастрономом.

У ДСНС кажуть, що у будівлі центрального гастроному на вулиці Хрещатик існує загроза обвалу внутрішніх дерев’яних конструкцій.  

21 червня у будівлі відбудеться засідання районної комісії ДСНС. Крім того, з КП "Київжитлоспецексплуатація" буде залучена будівельна лабораторія, яка проведе обстеження гастроному. Свій висновок вона повинна надати за 1-2 доби.  

Поліція розслідує пожежу у будівлі колишнього центрального гастроному Києва за статтею "Умисне знищення майна".

Народний депутат, радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець заявив, що пожежу на Хрещатику могла спричинити зумисна халатність будівельників, щоб позбавити будинок статусу пам’ятки архітектури і забудувати.

Довідка КМДА. Будинок на вулиці Хрещатик/Б.Хмельницького, 40/1 наказом Мінкультури від 13.07.2009 № 521/0/16-09 занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятка історії, архітектури та містобудування місцевого значення – "Готель "Кане" з охоронним № 350-Кв.

Крім того, він розташовується в межах території пам’ятки містобудування місцевого значення "Вулиця Хрещатик" (наказ Міністерства культури України від 14.08.2013 № 757, охоронний № 927-Кв), архітектурної охоронної зони (рішення виконкому Київради від 16.07.1979 № 920 та розпорядження КМДА від 17.05.2002 № 979) та у Центральному історичному ареалі міста Києва (рішення Київради від 28.03.2002 № 370/1804).   

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"
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