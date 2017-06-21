Будинок колишнього гастроному на Хрещатику має бути збережений, – Пліс



Фото Дмитра Обухова з facebook Фото Дмитра Обухова з facebook

Будівля колишнього гастроному на вулиці Хрещатик, 40/1 є пам'яткою архітектури і повинна бути збережена.

Про це у коментарі "Українській правді. Київ" заявив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

"Цей будинок – пам’ятка архітектури, це культурна спадщина міста, яка повинна бути збережена", - сказав він.

Чиновник додав, що будівля гастроному на Хрещатику не належить Київській адміністрації.

"Зараз його власником є ТОВ "АБ Інвестиції та розвиток", з яким Головне управління охорони культурної спадщини КМДА уклало охоронний договір на нежилий будинок-пам’ятку загальною площею 3507,5 м2 від 22 лютого 2007 № 1521", - сказав Пліс.

Він наголосив, що у лютому цього року спеціаліст відділу інспекції держконтролю об’єктів культурної спадщини провів огляд будинку гастроному.

"У кінці лютого видано припис, 21 квітня – направлено порушнику Акт про вчинення правопорушення. 15 травня – видано постанову про накладення фінансових санкцій за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини, яка наразі є сплаченою", - сказав Пліс.

"Але вимоги припису залишаються дійсними. Пам'ятка архітектури має бути збережена", - наголосив чиновник.

"Ще раз нагадаю, що будівля є пам’яткою архітектури і всі роботи жорстко регламентовані законом. Історичний центр міста – це надбання киян. Міська адміністрація не дозволить зводити будівлі, які порушують цілісність ансамблю Хрещатика", - сказав Пліс.

Він наголосив, що будь-які зміни в історичному центрі можуть проводитися лише за згоди громади та експертів Містобудівної ради.

Чиновник доручив міському Департаменту архітектури провести перевірку дозвільних документів щодо цього об’єкта.

Як відомо, пожежа у будівлі колишнього гастроному на вулиці Хрещатик, 40/1 виникла о 16:55 20 червня.

На момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів горів дах на площі 360 кв. м.

Під час подальшої розвідки з’ясувалося, що вогонь по дерев’яних перегородках та перекриттях розповсюдився з 2 поверху на 3 поверх та на горище загальною площею 1000 кв. м.

Пожежу локалізували о 19:11 на загальній площі 1000 кв. м, о 21:04 – ліквідували.

Екс-депутат Київради, активіст Олена Терещенко-Єскіна переконана, що причиною пожежі у будівлі колишнього центрального гастроному на Хрещатику, є підпал з метою забудови ділянки під гастрономом.

У ДСНС кажуть, що у будівлі центрального гастроному на вулиці Хрещатик існує загроза обвалу внутрішніх дерев’яних конструкцій.

21 червня у будівлі відбудеться засідання районної комісії ДСНС. Крім того, з КП "Київжитлоспецексплуатація" буде залучена будівельна лабораторія, яка проведе обстеження гастроному. Свій висновок вона повинна надати за 1-2 доби.

Поліція розслідує пожежу у будівлі колишнього центрального гастроному Києва за статтею "Умисне знищення майна".

Довідка КМДА. Будинок на вулиці Хрещатик/Б.Хмельницького, 40/1 наказом Мінкультури від 13.07.2009 № 521/0/16-09 занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятка історії, архітектури та містобудування місцевого значення – "Готель "Кане" з охоронним № 350-Кв.

Крім того, він розташовується в межах території пам’ятки містобудування місцевого значення "Вулиця Хрещатик" (наказ Міністерства культури України від 14.08.2013 № 757, охоронний № 927-Кв), архітектурної охоронної зони (рішення виконкому Київради від 16.07.1979 № 920 та розпорядження КМДА від 17.05.2002 № 979) та у Центральному історичному ареалі міста Києва (рішення Київради від 28.03.2002 № 370/1804).

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"