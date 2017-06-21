Пожежа на Хрещатику – це підпал заради забудови, – активіст



Фото Мирослав Гай Фото Мирослав Гай

Екс-депутат Київради, активіст Олена Терещенко-Єскіна переконана, що причиною пожежі у будівлі колишнього центрального гастроному на Хрещатику, є підпал.

Таку думку вона висловила у facebook.

"Палає будівля Центрального Гастроному на вулиці Хрещатик, 40/1, впевнена, це підпал! Те, що не вдалося зруйнувати німцям та більшовикам, зараз знищують сучасні варвари-окупанти Києва!", - написала Терещенко-Єскіна.

Вона припускає, що підпал влаштували, щоб здійснити незаконну реконструкцію гастроному.

"Ми довго блокували протиправну реконструкцію цієї пам'ятки, заради здійснення якої і потрібна пожежа! Впевнена, шляхом підпалу пам'ятку планують просто знести! Це ми вже проходили відносно величезної купи київських історичних будинків!", - наголосила Терещенко-Єскіна.

За даними Олени Терещенко-Єскіної, це проект перебудови гастроному. Автором проекту є організація Миколи Дьоміна (КП ТАМ "Микола Дьомін", головний архітектор І.В. Данілов, 2008 рік).

Вона нагадала, що кілька років тому об'єднання громадських організацій "Київське Віче" вимагало повернути будинок по вулиці Хрещатик 40/1, а також ділянку 0,15 га, на якій він розташований, у власність міста.

Активісти просили скасувати дозвіл, наданий компанії "АБ Інвестиції та розвиток" на надбудову офісно-торгового центру, здійснити реставрацію цієї пам’ятки архітектури місцевого значення та повернути їй попереднє цільове призначення (гастроном).

"Від об’єкту раніше планувалося залишити лише фасадні стіни, й вписати в них майбутній багатоповерховий офісний центр з двома підземними паркінгами . Мінкульт проект протиправно ухвалив, але затверджена висотність – 12 поверхів + 2рівневий підземний паркінг, звісно, не є остаточною, хоча відповідно до злочинного проекту реконструкції висотність майбутнього монстру досягає вже 55 метрів, у той час коли висота ЦУМу – 44 метри", - обурилася Терещенко-Єскіна.

"Ми маємо примусити відреставрувати пам'ятку коштом недобросовісного користувача та в жодному разі не допустити її протиправного знесення або перебудови!", - підсумувала Терещенко-Єскіна.

Як відомо, пожежа у будівлі колишнього гастроному на вулиці Хрещатик, 40/1 виникла о 16:55 20 червня.

На момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів горів дах на площі 360 кв. м.

Під час подальшої розвідки з’ясувалося, що вогонь по дерев’яних перегородках та перекриттях розповсюдився з 2 поверху на 3 поверх та на горище загальною площею 1000 кв. м.

Пожежу локалізували о 19:11 на загальній площі 1000 кв. м, о 21:04 – ліквідували.

"Внаслідок пожежі згоріли будівельні матеріали, перегородки та перекриття між 2 та 3 поверхами та дах будівлі. Крім того, має місце загроза часткового руйнування будівлі, що може призвести до виникнення класифікаційної надзвичайної ситуації", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Під час гасіння пожежі загиблих та травмованих не було.

Причина виникнення пожежі та збиток встановлюється.

Як відомо, будинок Центрального гастроному є найстарішим на Хрещатику. Він побудований за проектом архітектора В. Ніколаєва у 1874 році як готель "Кане" – одне з культових місць для киян, в якому деякий час мешкав відомий художник Михайло Врубель, до 1918 року – гетьман Павло Скоропадський, зупинявся відомий український актор і режисер Панас Саксаганський.

Центральний гастроном на вулиці Хрещатик, 40 закрили в ще 2004 році. Нібито на реконструкцію, проте досі будівля пустує.

У серпні 2008 року Київрада прийняла рішення про продаж земельної ділянки на перетині Хрещатика і вулиці Богдана Хмельницького площею 0,15 га ТОВ "АБ інвестиції і розвиток" за 8,16 мільйона гривень, тобто по 5,5 тисячі гривень за 1 квадратний метр ($1,1 тисячі).

Ділянку прождали "для реставрації, реабілітації і пристосування з надбудовою торгово-офісного комплексу".

У вересні 2008 року стало відомо, Центральний гастроном стане торговельно-офісним комплексом. Інвестор запевняв, що будинок збереже своє історичне обличчя.

Тоді повідомлялося, що статус архітектурної пам'ятки мають тільки 2-й та 3-й поверхи гастроному, оскільки перший неодноразово перебудовували ще за радянських часів.

У 2012 році на той час депутат Київради Олександр Бригинець заявив, що на місці колишнього Центрального гастроному невдовзі може розпочатися будівництво хмарочоса. Мовляв, забудовники вже мають всі необхідні дозволи на будівництво.

На той час голова Київської адміністрації Олександр Попов підтвердив, що дійсно є проект реконструкції, який передбачає надбудову кількох поверхів, але пообіцяв, що гастроном на Хрещатику не перетворять на висотку.

Українська правда. Київ