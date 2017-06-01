Кличко: Київенерго має відшкодувати людям збитки від аварії на мережі

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01.06.2017  11:26


Фото з facebook Олександра Гусєва

ПАТ "Київенерго" повинна відшкодувати збитки киян, чиї автомобілі чи житло постраждали внаслідок аварії на тепломережі по проспекту Голосіївському, 27.

Про це на засіданні Київради 1 червня заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Київенерго повинне компенсувати збитки усім людям, автівки чи майно яких постраждали від цього пориву", - сказав мер.

Він додав, що там, де випробування проводить "Київенерго", відповідальність за наслідки робіт лежить повністю на цій компанії.

"Ми зобов’язали "Київенерго", щоб на ділянках, де проводяться гідравлічні випробування, жорстко дотримувались заходів безпеки – попереджати людей, встановлювати захисне обмеження, щоб ні в якому разі ні кияни, ні їхнє майно не постраждали", - підсумував Кличко.

Як відомо, 29 травня у Голосіївському районі Києва прорвало трубу водопостачання. Фонтан води сягнув 7-го поверху. Внаслідок аварі їпошкоджено 4 автомобілі та вікна будівлі перед вимоїною.

"Київенерго" запевнила, що збитки постраждалим компенсують у встановленому законодавством порядку. 

Українська правда. Київ 
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Коментарі - 1
formalin _ 01.06.2017 14:20
Як і в минулі роки, КИЇВЕНЕРГО відключає гарячу воду на ціле літо. Але ж це самоправство не передбачене жодним правовим актом. В результаті кияни спалюють газ і витрачають електрику для нагріву води. Київрада має покласти ці перевитрати на КИЇВЕНЕРГО, особливо щодо добросовісних платників. Самоправство монополіста слід зупинити!
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