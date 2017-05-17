Поблизу Нових Петрівців горить сміттєзвалище. ФОТО

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17.05.2017  18:42


Пожежники ліквідовують загоряння сміттєзвалища поблизу селища Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Відзначається, що горить сміття окремими осередками на легальному звалищі. 

"Горить сміття окремими осередками, а основний осередок загорання має площу 0,5 га, крім того, існує декілька окремих осередків загальною площею 1-1,2 га. Відстань сміттєзвалища від населеного пункту складає близько 6 км", - йдеться в повідомленні.

 

 

Станом на 16:50 займання локалізували, триває ліквідація. 

 

"Наразі до гасіння пожежі залучено 1 екскаватор, 2 бульдозера, 3 самоскиди та 6 водовозок від Вишгородської райдержадміністрації. Від ДСНС працює 4 автоцистерни та 27 чол. особового складу 10-го Державного пожежно-рятувального загону міста Вишгород", - підсумували у ДСНС. 

 
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