Кличко хоче, щоб за 2-3 роки у Києві були сміттєпереробні заводи



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Столична влада веде переговори з японськими і французькими компаніями, щоби за 2-3 роки побудувати у Києві сучасні сміттєпереробні заводи.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ", повідомляє прес-служба політика.

"Проблема утилізації сміття гостро стоїть по всій Україні. І вирішити її можна за допомогою будівництва сучасних сміттєпереробних заводів. Зараз ми ведемо переговори з японськими і французькими компаніями, щоби такі заводи з’явилися в Києві", - сказав Кличко.

Він відзначив, що у німецьких і австрійських містах сміттєспалювальні комбінати розташовані майже в центрі міста.

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"І ніхто про це не знає. Бо вони не створюють жодних проблем для мешканців, адже там використовуються сучасні технології. Як наслідок – немає ніякого запаху і негативного впливу на екологію", - сказав Кличко.

Він додав, що такі ж технології треба залучити і до Києва.

"Наше завдання – за 2-3 роки побудувати сучасні сміттєпереробні заводи і модернізувати завод "Енергія", - наголосив Кличко.