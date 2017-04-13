Київрада планує обмежити продаж алкоголю під час "Євробачення"

Київрада має намір обмежити реалізацію алкоголю під час "Євробачення".
Відповідне звернення Національної поліції підтримали депутати на засіданні постійної комісії з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики 13 квітня, повідомляє прес-служба Київради.
Передбачається заборонити продаж пива (окрім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових у межах окремих територій міста Києва для мінімізації ризиків виникнення правопорушень під час "Євробачення-2017".
Відповідно до пропозицій Національної поліції України, обмеження передбачаються з 4 травня до 15 травня на території, прилеглій до "Євромістечка", та з 8 до 13 травня на території довкола Міжнародного виставкового центру.
Комісія з питань торгівлі вирішила доручити Департаменту промисловості КМДА підготувати відповідне розпорядження.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко