Київрада планує обмежити продаж алкоголю під час "Євробачення"



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Київрада має намір обмежити реалізацію алкоголю під час "Євробачення".

Відповідне звернення Національної поліції підтримали депутати на засіданні постійної комісії з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики 13 квітня, повідомляє прес-служба Київради.

Передбачається заборонити продаж пива (окрім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових у межах окремих територій міста Києва для мінімізації ризиків виникнення правопорушень під час "Євробачення-2017".

Відповідно до пропозицій Національної поліції України, обмеження передбачаються з 4 травня до 15 травня на території, прилеглій до "Євромістечка", та з 8 до 13 травня на території довкола Міжнародного виставкового центру.

Комісія з питань торгівлі вирішила доручити Департаменту промисловості КМДА підготувати відповідне розпорядження.