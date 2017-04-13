Київ уже подав апеляцію на рішення суду щодо нічного продажу алкоголю



Фото geoclub.in.ua Фото geoclub.in.ua

Київрада подала апеляційну скаргу на рішення Господарського суду, який зобов’язав міськраду скасувати рішення про заборону продажу алкоголю вночі.

Про це заявив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко, повідомляє сайт міської влади.

"Рішення суду ухвалюються Іменем України. Рішення суду, які набрали законної сили – обов’язкові для виконання. Київрада сьогодні подала апеляційну скаргу", - сказав Бондаренко.

Він наголосив, що міська влада у цьому питанні буде боротися до кінця.

"Набере законної сили рішення – будемо виконувати. Але у скасування обмеження реалізації алкоголю з 23:00 до 10:00 не вірю! Переконаний, таке рішення точно не на користь місту!", - сказав чиновник.

Він відзначив, що у 2014 році серед виявлених осіб, які вчинили злочини, 4,5% знаходились у стані алкогольного сп’яніння.

У 2015 році такий відсоток вже складав 3,1%. У 2016 році – 2,3%. У січні-лютому 2017 року – 1,3%.

"Кількість злочинів, скоєних у стані алкогольного сп’яніння за 4 роки зменшилась у 4 рази! Ця статистика свідчить про необхідність зазначеного обмеження на території Києва", - підсумував Бондаренко.

Як відомо, 10 квітня Господарський суд Києва зобов’язав Київраду скасувати її рішення від 22 вересня 2016 про заборону продажу алкоголю з 23:00 до 10:00. Один із ініціаторів заборони продажу алкоголю вночі депутат міськради Владислав Михайленко заявив, що Київрада скасовувати своє рішення не буде.