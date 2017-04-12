Держпродспоживслужба провела перевірки Київенерго: 58 киянам зробили перерахунок



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58 столичних жителів за допомогою Держпродспоживслужби добилися перерахунку від "Київенерго" за неякісні послуги з гарячої води та опалення на суму понад 200 тисяч гривень.

Про це повідомляє сайт Держпродспоживслужби.

Відзначається, що у березні-квітні 2017 року спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби у Києві провели 14 позапланових перевірок ПАТ "Київенерго" за зверненнями фізичних осіб.

Перевіряли дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів та контроль за регульованими цінами.

"За результатами перевірок 58 споживачам здійснено перерахунок на загальну суму 205 тисяч 75 гривень від ПАТ "Київенерго" за надані неякісні послуги з гарячого водопостачання та централізованого опалення", - йдеться в повідомленні.

У службі нагадали, що відповідно до законів України "Про ціни і ціноутворення" та "Про захист прав споживачів" у разі ненадання або надання послуг в неповному обсязі, мешканці мають право звернутися з письмовою заявою до Держпродспоживслужби.