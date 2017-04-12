Кличко просить Департамент держархбудінспекції перевірити забудову Сінного ринку

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12.04.2017  11:08


Проект забудови Сінного ринку. Фото з facebook Юлії Нікітіної

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Департаменту держархбудінспекції з проханням перевірити законність забудови Сінного ринку. 

Про це у facebook повідомила активіст Юлія Нікітіна.

"Хороші ... новини по Сінному. Віталій Кличко почав діяти – попросив ДАБІ провести перевірку законності будівництва", - написала вона.

Вона відзначила, що, якщо Департамент держархбудінспекції Києва не знайде "очевидного порушення закону (містобудівні умови видані у 2013 році на земельну ділянку, яка на той момент перестала існувати)", то громада буде знати більше про те, хто саме "кришує" цю забудову.

"Якщо ж "дах" не в ДАБІ, не у Мінрегіоні і не в КМДА, то станеться дуже хороша новина: ДАБІ побачить порушення закону, відмінить містобудівні умови, а це потягне за собою скасування дозволу на будівництво, а відміна дозволу автоматично зупинить забудову", - написала Нікітіна.

Як відомо, 7 квітня мер Києва Віталій Кличко заявив, що забудовник території колишнього Сінного ринку має до 15 квітня надати інформацію про наявну дозвільну документацію. 

Як відомо, скандал із забудовою колишнього ринку спалахнув ще 2015 року, коли тут почали рити котлован і забивати палі.  

Міська влада і активісти були категорично проти багатоповерхової забудови, яка б псувала вигляд центру міста.

Компанія, що виступає підрядником, запевняла, що роботи – підготовчі, а затвердженого проекту поки що немає. 

У квітні 2016 року столичне управління Нацполіції відкрило кримінальне провадження з приводу відчуження земділянки (2004 року Київрадою було передано в оренду на 10 років) за статтею "Службова недбалість". 

У вересні 2016 року Голосіївський райсуд наклав арешт із забороною відчуження на земельну ділянку колишнього ринку.  

Але вже у листопаді 2016 року на вулиці Бульварно-Кудрявській, 17, де був Сінний ринок, відновилося будівництво, а в мережі з'явився сайт з продажу квартир у майбутніх будинках.

Громада виступає проти цієї забудови. 
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