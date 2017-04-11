Активістці, яка захищає ліс, спалили машину. ФОТО





Журналісту та активістці, яка бореться проти забудови Вумівського лісу у селі Петропавлівська Борщагівка, Валентині Аксьоновій спалили машину.

Про це Аксьонова розповіла "Українській правді. Київ".

Подія сталася о 4 ранку 11 квітня, згорів вантажний мікроавтобус "Фольксваген крафтер".

"Спалили нашу нову машину, нашу годувальницю, ми її лиш 1 квітня купили, навіть застрахувати не встигли", - розповіла вона.

Аксьонова є лідером місцевої ініціативи громади Петропавлівської Борщагівки "Захисти ліс" і вже тривалий час бореться проти забудови лісу житловими висотками, через що отримує низку погроз, нинішній підпал пов’язує виключно зі своєю журналістською і громадською діяльністю.

"Вони слідкували, вони знали, що я купила машину, спалили її у нашому дворі. Це виключно моя діяльність журналістська, бо пишу про ліс, про його дерибан", - сказала Аксьонова.

Автомобіль, ймовірно, підпалили за допомогою двох коктейлів Молотова.

"Чула сусідка, як загавкав пес, а тоді два хлопки, ніби щось упало. Машина спалахнула моментально. Це тільки підпал", - наголосила журналіст.

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Авто родина активістки і її сусіди загасили самостійно, оскільки пожежна їхала 40 хв.

"У нас тут поблизу у Чайках є пожежна бригада. Але вони так довго їхали, що в мене закралася думка, що це не просто так. Тим більше, що нашим активістам вже палили машини, і щоразу пожежні їхали дуже довго", - сказала Аксьонова.

На місце також приїхали поліцейські, але, за, словами активістки, вони "палець об палець не вдарили".

Нині жінка боїться за життя своєї малої дитини і батьків.

"Я не один раз отримувала погрози. Дуже різні – на форумах від нібито інвесторів цих будинків, по телефону – дзвонять, вмикають похоронні марші і вимикають, картинки мені шлють з відрізаним горлом тощо. Особливо це активізувалося, коли ми виграли суд по лісу. Оце недавно привезли мені під будинок завозний мітинг – один раз близько 200 людей, другий раз менше. Там були навіть люди з пістолетами, стріляли", - розповіла Аксьонова.

"Пишуть мені, що "Валя, ти вирішила руки на себе накласти"? Потім пишуть, що зараз замість хештегу "Захисти ліс" буде потрібен хештег "Захисти Валю". Отакі натяки. Нам кажуть, щоб ми забрали свої позови за ліс. На нас постійно тиснуть", - додала Аксьонова.

Вона наголосила, що не раз писала заяви до поліції про погрози і залякування, але це все одно продовжується.

Нині Аксьонова має намір писати зави не лише про знищення майна, а і про перешкоджання журналістській діяльності та погрози їй як журналісту.

"Бо оце все – тільки через мою діяльність. Мені не раз казали "ти забагато говориш і пишеш", - додала вона.

За словами Аксьонової, вона стала четвертою активісткою, що бореться за Вумівський ліс, якій спалили авто.

"Спалили машину адвокату Дядюку, тоді депутату опозиційному, потім нашому активісту, нині – мені", - підсумувала Аксьонова.

Ірина Балачук, Українська правда. Київ