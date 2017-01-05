На Київщині планують створити 4 госпітальні округи



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Мінздоров’я планує утворити в Київській області 4 госпітальні округи з центрами в містах Біла церква, Боярка, Вишгород і Бровари.

Про це "Українській правді. Київ" повідомили у прес-службі Київської облдержадміністрації.

Для міста Славутич передбачається окремий статус, оскільки територіальна віддаленість міста не дозволяє приєднати його до жодного з госпітальних округів області.

Передбачається, що кожен округ матиме мінімум 2 лікарні багатопрофільного інтенсивного лікування 1 рівня та одну лікарню 2 рівня.

Лікарні інтенсивного лікування (ЛІЛи) 1 та 2 рівня надаватимуть вторинну медичну допомогу у випадках, коли пацієнт потребує інтенсивної терапії в умовах стаціонару.

На базі ЛІЛів другого рівня працюватиме екстрена медична допомога та надаватиметься більш широкий спектр допомоги.

Відзначається, що ЛІЛи матимуть профільну направленість.

Водночас існуватиме структура первинної медичної допомоги з лікарів загальної практики, терапевтів та педіатрів з якими жителі підписуватимуть договори на надання медичних послуг.

Кожен житель в межах госпітального округу зможе самостійно вибрати свого лікаря, який надаватиме направлення в лікарню 1 чи 2 рівня, оскільки ЛІЛи прийматимуть лише за направленнями.

Служба екстреної медичної допомоги забезпечуватиме надання хворим допомоги у випадках, що загрожують їх життю, а також доставку таких хворих до ЛІЛів 1 або 2 рівня, якщо вони потребують лікування у стаціонарі.